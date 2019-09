У США допускають імпічмент Трампа через тиск на Зеленського

До цієї ситуації я не був прихильником ідеї імпічменту глави Білого дому – голова комітету

Голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що якщо тиск президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського буде доведено, то саме імпічмент може стати єдиним виходом з ситуації.

Про це він повідомив у прямому ефірі американського телеканала CNN.

«Якщо президент, по суті, стримує військову допомогу і в той же час намагається погрозами змусити іноземного лідера зробити щось незаконне, очорнити його опонента в президентській кампанії, тоді це може бути єдиним засобом», – зазначив Шифф.

При цьому він підкреслив, що до цієї ситуації не був прихильником ідеї імпічменту глави Білого дому.

Rep. Adam Schiff says that if the reports about Pres. Trump’s conversation with Ukraine are proven true, then impeachment may be the only "remedy." “This seems different in kind and we may very well have crossed the Rubicon here." #CNNSOTU pic.twitter.com/0dsWBXpC6g