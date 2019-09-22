Держдеп не буде публікувати стенограму розмови Трампа і Зеленського, – Помпео



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Держсекретар США Майкл Помпео Фото: flickr.com/Gage Skidmore

За словами Помпео, розмова Трампа і Зеленського конфіденційна

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що зміст телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського носить строго конфіденційний характер, тому Держдеп не буде публікувати її стенограму.

Про це він заявив у неділю в ефірі телекомпанії ABC.

Він нагадав, що розмови президентів носять конфіденційний характер.

«Ви знаєте, що ми (Держдепартамент, – ред.) вкрай рідко зраджуємо розголосу стенограми. Розмови лідерів світу носять конфіденційний характер. Недоречно робити так, за винятком якихось екстремальних обставин», – зазначив Помпео.

Нагадаємо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.