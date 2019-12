Трамп вкотре прокоментував скандальну розмову із Зеленським

Демократи, які проводять процедуру імпічменту, звертаються до телефонної розмови президентів як до одного з центральних доказів того, що адміністрація Трампа тиснула на Україну

Президент США Дональд Трамп вчергове прокоментував публікацію стенограми розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, після чого у США запустили процедуру імпічменту.

Про це йдеться у дописі у Twitter Трампа.

«Почитайте стенограму! Крім того, подивіться, де я кажу «ми» (наша країна), а не «я» (мається на увазі я сам), і де я потім кажу, що Генеральний прокурор (посадовець США) зателефонує вам. Люди досі пам’ятають сфабриковану та фальшиву версію моєї розмови авторства Шиффа (голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США - ред.). Полювання на відьом!», - зазначив Трамп.

Read the Transcripts! Also, see where I say “us” (our Country) as opposed to “me” (meaning me) and where I then say that the Attorney General (of the United States) will call you. People still remember Schiff’s made up and fraudulent version of my conversation. Witch Hunt!