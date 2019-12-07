Трамп вкотре прокоментував скандальну розмову із Зеленським



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Розмова, що відбулась 25 липня між Трампом і Зеленським, тепер стала центральним елементом процедури імпічменту президента, що проводить Палата представників США Колаж: Reuters

Демократи, які проводять процедуру імпічменту, звертаються до телефонної розмови президентів як до одного з центральних доказів того, що адміністрація Трампа тиснула на Україну

Президент США Дональд Трамп вчергове прокоментував публікацію стенограми розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, після чого у США запустили процедуру імпічменту.

Про це йдеться у дописі у Twitter Трампа.

«Почитайте стенограму! Крім того, подивіться, де я кажу «ми» (наша країна), а не «я» (мається на увазі я сам), і де я потім кажу, що Генеральний прокурор (посадовець США) зателефонує вам. Люди досі пам’ятають сфабриковану та фальшиву версію моєї розмови авторства Шиффа (голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США - ред.). Полювання на відьом!», - зазначив Трамп.

Read the Transcripts! Also, see where I say “us” (our Country) as opposed to “me” (meaning me) and where I then say that the Attorney General (of the United States) will call you. People still remember Schiff’s made up and fraudulent version of my conversation. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 грудня 2019 р.

Демократи, які проводять процедуру імпічменту, звертаються до телефонної розмови президентів як до одного з центральних доказів того, що адміністрація Трампа тиснула на Україну, прагнучи отримати політичний зиск для виборчої кампанії Дональда Трампа в обмін на розмороження оборонної допомоги та проведення зустрічі у Білому домі.

Своє занепокоєння змістом дзвінка засвідчили і деякі теперішні та колишні посадовці США, що виступали на слуханнях перед Комітетом з розвідки Палати представників США в рамках процедури імпічменту.

Дженніфер Вільямс, помічниця з питань зовнішньої політики Майка Пенса, яка чула телефонну розмову 25 липня, засвідчила в Конгресі, що наполягання Трампа, щоб Україна провела розслідування щодо компанії Burisma та обставин буцімто втручання у вибори США з території України у 2016-му, «вразили мене як незвичні і недоречні». Директор з питань Європи та Євразії Ради Нацбезпеки США заявив, що після дзвінка президентів заявив юристам Ради національної безпеки про своє занепокоєння.

Під час розмови 25 липня, згідно до неповної стенограми, оприлюдненої Білим домом, відбувся такий обмін репліками:

Зеленський: «Я б хотів також подякувати вам і за Вашу підтримку в оборонній галузі. Ми готові продовжувати співпрацю з вами у наступних етапах. Зокрема ми майже готові купити у Сполучених Штатів більше джавелінів для оборони».

Трамп: «Однак, я хотів би, щоб Ви зробили нам послугу, тому що наша країна пережила багато, і Україна багато про це знає. Я б хотів, щоб Ви дізнались, що сталось зі всією цією ситуацією в Україні, вони кажуть Crowdstrike… Я припускаю, один з ваших багатіїв…Сервер, кажуть, що Україна має його. Багато чого сталося, вся ця ситуація. Я думаю, Ви оточуєте себе деякими тими самими людьми. Я б хотів, щоб генеральний прокурор подзвонив Вам та Вашим людям, і я б хотів, щоб ви докопались до істини», - відповів президент Трамп.