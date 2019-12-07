У Конгресі США оприлюднили новий звіт у справі про імпічмент Трампа



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У Конгресі оприлюднили звіт, на основі якого хочуть оголосити імпічмент Дональду Трампу

Оприлюднений документ покликаний роз'яснити юридичну сторону процедури імпічменту з урахуванням попереднього досвіду

Комітет з питань судочинства Палати представників Сполучених Штатів, який відповідає за формулювання конкретних звинувачень проти американського президента в справі імпічменту, оприлюднив свій звіт.

Про це повідомляється в звіті Комітету судочинства.

Документ під назвою «Конституційні підстави для імпічменту президента» аналізує історію, мета та значення статті про імпічмент, що міститься в Конституції Штатів. Саме на цій основі контрольована Демократичною партією Палата представників США - нижня палата парламенту - хоче оголосити імпічмент Дональду Трампу.

«Президент Трамп зловживав своєю владою, зрадив нашу національну безпеку і порушив наш виборчий процес для своєї особистої вигоди. Конституція визначає тільки один засіб виправлення такого злочину - імпічмент», - заявив глава Комітету з питань судочинства демократ Джерольд Надлер.

Звіт не формулює конкретних звинувачень проти американського президента - це питання члени Комітету будуть вирішувати окремо. Оприлюднений документ покликаний роз'яснити юридичну сторону процедури імпічменту з урахуванням попереднього досвіду.

Напередодні представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».

Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

До слова, Білий дім повідомив юридичний комітет Палати представників, що не братиме участі у розслідуванні щодо імпічменту в середу, але не виключає своєї участі в майбутніх слуханнях.