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    Інфікована Covid-19 Кіра Рудик розповіла про свій стан

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    Інфікована Covid-19 Кіра Рудик розповіла про свій стан - Інфікована Covid-19 Кіра Рудик розповіла про свій стан
    Інфікована Covid-19 Кіра Рудик розповіла про свій стан

    Рудик п'є багато теплої рідини і робить необхідні виміри для лікаря

    Інфікована коронавірусом голова партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що почуває себе краще.

    Про це вона повідомила в Facebook.

    «Сьогодні 9 день хвороби і я нарешті почуваю себе набагато краще. Поступово повертаються смак та нюх, вже нема температури, навіть задушливий кашель - турбує трошки менше», - написала вона.

    За словами Рудик, вона п'є багато теплої рідини і робить необхідні виміри для лікаря.

    «Насправді весь процес лікування - це моніторинг сімейним лікарем переліку показників: температура, оксигенація, самопочуття. Це робиться для того, щоб не пропустити критичний момент - коли необхідна інтенсивна допомога», - сказала вона.

    Депутат додала, що рада, що не заразила нікого з близьких.

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    Сьогодні 9 днів хвороби і я наказав відчути себе набагато краще. Поступово повертаються смак та нюх, вже немає температури, навіть задушливий кашель - турбує трошки менше. Як я лікуюсь? - п & # 039; ю реально багато теплої рідини (чаю, мінералки, води, компоту) - роблю необхідні заміни для лікаря Насправді весь процес лікування - це моніторинг сімейним лікарем перерахування показників: температура, оксигенація, самопочуття. Це робиться для того, щоб не пропустити критичний момент - необхідна інтенсивна допомога. Я рада, що, будується - не заразила нікого з найближчих. Тішусь, що виправляють самотужки, і не займається лікарняне ліжко замість того, кому воно справді потрібне. Diana Буцко пише, что політікам нужно Показувати, что смороду живі та здорові - власне, вісь =) Опубліковано Кірою Рудик Понеділок, 5 жовтня 2020 р .

    Нагадаємо, наприкінці вересня Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    Як повідомлялося, до цього стало відомо, що зараження на коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка.

    Крім того, нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також захворіла на коронавірус.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 4 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 3 774 людини. Також відомо, що 1 145 пацієнтів вчора одужали, а 33 — померли від ускладнень. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи, з них 101 252 видужали, летальних випадків — 4430.

    депутат партії хвороби партія Голос коронавірус
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