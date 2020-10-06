Інфікована Covid-19 Кіра Рудик розповіла про свій стан
Рудик п'є багато теплої рідини і робить необхідні виміри для лікаря
Інфікована коронавірусом голова партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що почуває себе краще.
Про це вона повідомила в Facebook.
«Сьогодні 9 день хвороби і я нарешті почуваю себе набагато краще. Поступово повертаються смак та нюх, вже нема температури, навіть задушливий кашель - турбує трошки менше», - написала вона.
За словами Рудик, вона п'є багато теплої рідини і робить необхідні виміри для лікаря.
«Насправді весь процес лікування - це моніторинг сімейним лікарем переліку показників: температура, оксигенація, самопочуття. Це робиться для того, щоб не пропустити критичний момент - коли необхідна інтенсивна допомога», - сказала вона.
Депутат додала, що рада, що не заразила нікого з близьких.
Сьогодні 9 днів хвороби і я наказав відчути себе набагато краще. Поступово повертаються смак та нюх, вже немає температури, навіть задушливий кашель - турбує трошки менше. Як я лікуюсь? - п & # 039; ю реально багато теплої рідини (чаю, мінералки, води, компоту) - роблю необхідні заміни для лікаря Насправді весь процес лікування - це моніторинг сімейним лікарем перерахування показників: температура, оксигенація, самопочуття. Це робиться для того, щоб не пропустити критичний момент - необхідна інтенсивна допомога. Я рада, що, будується - не заразила нікого з найближчих. Тішусь, що виправляють самотужки, і не займається лікарняне ліжко замість того, кому воно справді потрібне. Diana Буцко пише, что політікам нужно Показувати, что смороду живі та здорові - власне, вісь =) Опубліковано Кірою Рудик Понеділок, 5 жовтня 2020 р .
Нагадаємо, наприкінці вересня Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.
Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.
Як повідомлялося, до цього стало відомо, що зараження на коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка.
Крім того, нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також захворіла на коронавірус.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 4 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 3 774 людини. Також відомо, що 1 145 пацієнтів вчора одужали, а 33 — померли від ускладнень. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи, з них 101 252 видужали, летальних випадків — 4430.