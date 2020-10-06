Інфікована Covid-19 Кіра Рудик розповіла про свій стан



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Інфікована Covid-19 Кіра Рудик розповіла про свій стан

Рудик п'є багато теплої рідини і робить необхідні виміри для лікаря

Інфікована коронавірусом голова партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що почуває себе краще.

Про це вона повідомила в Facebook.

«Сьогодні 9 день хвороби і я нарешті почуваю себе набагато краще. Поступово повертаються смак та нюх, вже нема температури, навіть задушливий кашель - турбує трошки менше», - написала вона.

За словами Рудик, вона п'є багато теплої рідини і робить необхідні виміри для лікаря.

«Насправді весь процес лікування - це моніторинг сімейним лікарем переліку показників: температура, оксигенація, самопочуття. Це робиться для того, щоб не пропустити критичний момент - коли необхідна інтенсивна допомога», - сказала вона.

Депутат додала, що рада, що не заразила нікого з близьких.