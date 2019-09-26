  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп запропонував опублікувати стенограму першої розмови із Зеленським

    • Розсилка
    Володимир Зеленський і Дональд Трамп <p></p> - Трамп запропонував опублікувати стенограму першої розмови із Зеленським
    Володимир Зеленський і Дональд Трамп

    Фото: Reuters / Jonathan Ernst

    Президент США спростував думку про те, що його дії є непоправним злочином

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий надати стенограму своєї першої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

    Про це він заявив у ході прес-конференції на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, повідомляє Washington Post.

    Йдеться про розмову, що відбулася 22 квітня 2019 року, коли Зеленського обрали на пост глави держави.

    «Я думаю, що слід запросити і опублікувати і першу розмову також. Вона була прекрасною», — сказав Трамп.

    Глава Білого дому також повідомив, що у віце-президента США Майка Пенса була «одна або дві» розмови із Зеленським, і що інформація про ці дзвінки також повинна бути опублікована.

    «Вони (бесіди) усі були чудовими», — підкреслив Трамп.

    Президент США спростував думку про те, що його дії є непоправним злочином.

    «Імпічмент за це? Коли у вас прекрасна зустріч або чудова телефонна розмова? Це було красиво. Це була ідеальна розмова. Я думаю, ви повинні попросити бесіду віце-президента Пенса. Нічого не було сказано ні про що важливе», — заявив Трамп.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив неназваних членів Демократичної партії у тиску на президента України Володимира Зеленського у справі щодо чільного демократа Джо Байдена та його сина Гантера.

    Раніще  США пресслужба Білого дому оприлюднила у відкритому доступі розсекречений документ зі стенограмою телефонної розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

    США ООН Дональд Трамп партії Володимир Зеленський імпічмент президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ