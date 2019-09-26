Трамп запропонував опублікувати стенограму першої розмови із Зеленським



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Володимир Зеленський і Дональд Трамп Фото: Reuters / Jonathan Ernst

Президент США спростував думку про те, що його дії є непоправним злочином

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий надати стенограму своєї першої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він заявив у ході прес-конференції на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, повідомляє Washington Post.

Йдеться про розмову, що відбулася 22 квітня 2019 року, коли Зеленського обрали на пост глави держави.

«Я думаю, що слід запросити і опублікувати і першу розмову також. Вона була прекрасною», — сказав Трамп.

Глава Білого дому також повідомив, що у віце-президента США Майка Пенса була «одна або дві» розмови із Зеленським, і що інформація про ці дзвінки також повинна бути опублікована.

«Вони (бесіди) усі були чудовими», — підкреслив Трамп.

Президент США спростував думку про те, що його дії є непоправним злочином.

«Імпічмент за це? Коли у вас прекрасна зустріч або чудова телефонна розмова? Це було красиво. Це була ідеальна розмова. Я думаю, ви повинні попросити бесіду віце-президента Пенса. Нічого не було сказано ні про що важливе», — заявив Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив неназваних членів Демократичної партії у тиску на президента України Володимира Зеленського у справі щодо чільного демократа Джо Байдена та його сина Гантера.

Раніще США пресслужба Білого дому оприлюднила у відкритому доступі розсекречений документ зі стенограмою телефонної розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.