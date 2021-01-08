У поліції Капітолія спростували інформацію ЗМІ щодо смерті поліцейського під час штурму

У поліції Капітолію відзначили, що ряд правоохоронців отримали травми

Поліція Капітолію спростувала інформацію ЗМІ щодо смерті одного зі співробітників під час штурму Конгресу прихильниками Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

У той же час, у поліції зазначили, що ряд співробітників отримали поранення під час штурму Капітолію.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що помер співробітник поліції, який отримав поранення під час штурму Капітолію прихильниками глави Білого дому Дональда Трампа.

6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, коли були сертифіковані лише 12 з 538 голосів виборників, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.