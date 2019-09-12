Трамп заявив, що Болтон припустився великих помилок



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Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Джон Болтона

Трамп розповів також, що розглядає низку кандидатів на місце Болтона

Президент США пояснив, за що звільнив радника з питань національної безпеки Джона Болтона, та назвав кількість претендентів на його місце.

Про це глава Білого дому розповів журналістам, повідомляє The Hill.

«Джон був тим, з ким я насправді дуже добре ладнав. Та він припустився дуже великих помилок», - прокоментував Трамп звільнення одного зі своїх найближчих радників.

До прикладу він нагадав, що Болтон говорив про «лівійську модель» для Кім Чен Ина, що, на думку Трампа, було хибним.

«Згадайте, що сталося з Каддафі (лівійський лідер, який загинув від рук повстанців – ред.). Негарно було робити таку заяву, це лише відкинуло нас назад», - зауважив глава Білого дому.

«Джон відомий тим, що він жорстка людина. Він був настільки жорстким, що завів нас в Ірак... Але він насправді є тим, з ким я мав дуже добрі відносини. Однак він не ладнав з людьми в адміністрації, що я вважаю дуже важливим», - продовжив американський президент.

Згадуючи зусилля Болтона в процесі врегулювання ситуації у Венесуелі, він наголосив, що політика Сполучених Штатів у цій країни залишатиметься послідовною.

Трамп розповів також, що розглядає низку кандидатів на місце Болтона.

«У нас є багато гарних людей, які бажають обійняти цю посаду. У мене є п'ятеро осіб, які дуже хочуть цього», - сказав президент США.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що звільнив свого радника з національної безпеки Джон Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.

Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.

Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.

Напередодні його візиту видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані з адміністрації президента США, повідомляло, що Болтон особисто намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії «Мотор-Січ» китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Раніше повідомлялося, що Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».