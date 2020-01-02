Трамп заявив, що втручання Туреччини ускладнить ситуацію в Лівії



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Трамп і Ердоган обговорили двосторонні та регіональні питання

Трамп і Ердоган погодилися, що є потреба деескалації в Ідлібі для захисту мирних громадян

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у телефонній розмові з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом заявив, що втручання в ситуацію в Лівії ускладнить обстановку в цій країні.

Про це повідомляє New York Post.

Наголошується, що Трамп і Ердоган обговорили двосторонні та регіональні питання.

«Лідери обговорили двосторонні та регіональні питання. Президент Трамп вказав, що іноземне втручання ускладнює ситуацію в Лівії», - йдеться в повідомленні.

Також лідери двох країн «погодилися, що є потреба деескалації в Ідлібі для захисту мирних громадян».

Нагадаємо, парламент Туреччини на позачерговому засіданні в четвер, 2 січня, схвалив законопроєкт, згідно з яким Туреччина розмістить своїх військових у Лівії. Даний законопроект підтримали 325 депутатів.