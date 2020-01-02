  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп заявив, що втручання Туреччини ускладнить ситуацію в Лівії

    • Розсилка
    Трамп і Ердоган обговорили двосторонні та регіональні питання - Трамп заявив, що втручання Туреччини ускладнить ситуацію в Лівії
    Трамп і Ердоган обговорили двосторонні та регіональні питання

    Трамп і Ердоган погодилися, що є потреба деескалації в Ідлібі для захисту мирних громадян

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у телефонній розмові з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом заявив, що втручання в ситуацію в Лівії ускладнить обстановку в цій країні.

    Про це повідомляє New York Post.

    Наголошується, що Трамп і Ердоган обговорили двосторонні та регіональні питання.

    «Лідери обговорили двосторонні та регіональні питання. Президент Трамп вказав, що іноземне втручання ускладнює ситуацію в Лівії», - йдеться в повідомленні.

    Також лідери двох країн «погодилися, що є потреба деескалації в Ідлібі для захисту мирних громадян».

    Нагадаємо, парламент Туреччини на позачерговому засіданні в четвер, 2 січня, схвалив законопроєкт, згідно з яким Туреччина розмістить своїх військових у Лівії. Даний законопроект підтримали 325 депутатів.

    Туреччина Дональд Трамп Лівія президент парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ