Трамп заявив, що втручання Туреччини ускладнить ситуацію в Лівії
Трамп і Ердоган погодилися, що є потреба деескалації в Ідлібі для захисту мирних громадян
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у телефонній розмові з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом заявив, що втручання в ситуацію в Лівії ускладнить обстановку в цій країні.
Про це повідомляє New York Post.
Наголошується, що Трамп і Ердоган обговорили двосторонні та регіональні питання.
«Лідери обговорили двосторонні та регіональні питання. Президент Трамп вказав, що іноземне втручання ускладнює ситуацію в Лівії», - йдеться в повідомленні.
Також лідери двох країн «погодилися, що є потреба деескалації в Ідлібі для захисту мирних громадян».
Нагадаємо, парламент Туреччини на позачерговому засіданні в четвер, 2 січня, схвалив законопроєкт, згідно з яким Туреччина розмістить своїх військових у Лівії. Даний законопроект підтримали 325 депутатів.