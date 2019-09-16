Третина Афганістану залишилася без електроенергії



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Афганістан забезпечує свої потреби в електроенергії самостійно лише на 25%

Третина Афганістану була знеструмлена після підриву лінії електропередачі в провінції Баглан. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідна лінія забезпечувала імпорт електроенергії із Узбекистану в 11 із 34 провінції країни включно із Кабулом. Оператор електромереж компанія DABS повідомила про те, що для ремонту були залучені співробітники із інших провінцій.

Жоден терористичний рух не взяв на себе відповідальність за атаку. Атака відбулася на фоні активізації бойових дій в провінції Баглан.

Сам Афганістан забезпечує лише 25% своїх потреб в електроенергії за рахунок власної генерації. Часті атаки змушують афганців переходити на власні дизельні електрогенератори.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест відновлює роботу в Афганістаніпісля гарантій Талібану. У представництві МКЧХ в Афганістані повідомили, що співробітники організації вже приступили до роботи в усіх регіонах країни.

Зазначається, що у квітні цього року таліби заборонили Червоному Хресту і Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) будь-яку діяльність на території Афганістану, звинувативши ці гуманітарні організації в «підозрілій» діяльності.

У столиці Афганістану Кабулі у посольстві США стався вибух у річницю теракту 11 вересня 2001 року.