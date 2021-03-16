Третя хвиля коронавірусу: в Україні за добу майже 10 тис. нових хворих

15 березня до лікарень було шпиталізовано понад 2 тис. хворих на коронавірус

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 264 пацієнти

За минулу добу, 15 березня, в Україні виявлено 9642 нових хворих на Covid-19.

Вчора було госпіталізовано 2005 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 264 пацієнти, одужали 6202 особи. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Здійснено тестувань за добу – 76509 (зокрема, методом ПЛР – 38738, методом ІФА – 18275, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19496).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1477190 осіб;

одужало – 1232 209 осіб;

летальних випадків – 28697;

проведено ПЛР-тестувань – 7416142.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 999 випадків;

Вінницька область – 924 випадки;

Волинська область – 176 випадків;

Дніпропетровська область – 269 випадків;

Донецька область – 286 випадків;

Житомирська область – 130 випадків;

Закарпатська – 554 випадки;

Запорізька область – 307 випадків;

Івано-Франківська область – 467 випадків;

Київська область – 512 випадків;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 1 065 випадків;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 728 випадків;

Полтавська область – 313 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 155 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 596 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 253 випадки;

Черкаська область – 243 випадки;

Чернівецька область – 527 випадків;

Чернігівська область – 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за добу 14 березня в Україні виявлено 6792 нових хворих на Covid-19. Було госпіталізовано 2497 хворих на коронавірус, від ускладнень хвороби померли 130 пацієнтів, одужали 3491 особа.

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