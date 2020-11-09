Три кордони охорони. Відома ведуча розказала, як прем'єр Шмигаль писав Всеукраїнський диктант

Такий собі демократичний підхід до написання радіодиктанту, – зауважила Анжеліка Рудницька

Заслужена артистка України Анжеліка Рудницька розповіла, як писав всеукраїнський радіодиктант національної єдності прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За її словами, вона б і не впізнала голову уряду у масці, якби не «три кордони охорони з перевіркою документів». Про це співачка написала на своїй сторінці у Facebook.

«Я вас і не впізнала б у масці. Може, і без маски не впізнала б. Якби не три кордони охорони з перевіркою документів. Ну... такий собі демократичний підхід», – зауважила артистка.

Також Анжеліка Рудницька висловила невдоволення тим, що у тексті диктанту, складеному Іваном Малковичем, звучали згадки про неукраїнських літературних героїв. Мова йде про Гаррі Поттера, книжки якого в Україні, як відомо, видає видавництво, що належить Малковичу.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 листопада, українці написали радіодиктант національної єдності.

Кожного року 9 листопада відзначається День української писемності та мови. Свято запроваджене президентським указом від 1997 року на честь Нестора Літописця.

З нагоди свята тисячі прихильників української мови щороку беруть участь у флешмобі й у всьому світі долучаються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.