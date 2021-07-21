Три сотні потопельників від початку липня: як зробити відпочинок на воді безпечним

Поради, як уберегти себе та близьких під час відпочинку

Кількість летальних випадків на третину більша, ніж за аналогічний період торік.

Чому люди тонуть і як уберегти себе на водоймах, йшлося у матеріалі ТСН.

Лише у цьому місяці в Україні загинуло 265 людей, 36 з яких діти. І це на сотню більше, ніж у цей самий період торік.

У столиці від початку купального сезону у воді загинули 27 людей – майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Основна причина – недотримання елементарних правил безпеки на воді, розповідають рятувальники.

90% всіх випадків пов’язані з надмірним вживанням алкоголю під час відпочинку біля води.

Ще одна смертельна небезпека – надувні матраци та інші плавзасоби. Також багато людей тонуть у темну пору доби. Найчастіше такі трагедії трапляються під час нічних посиденьок на пляжі з алкоголем. І рятувати нікому – вночі рятувальники не працюють.

Аби завжди почуватись у безпеці, рятувальники радять купатися лише на офіційних обладнаних пляжах, де за ситуацією на воді і порядком стежать.

Не вживати алкоголю під час відпочинку біля водойм та не запливати за буйки.

Якщо почали тонути – одразу кликати на допомогу.

Покладатися на сумління відпочивальників не варто, вважають рятувальники. Єдине що змусить їх дотримуватись правил безпеки на воді, зокрема не вживати алкоголю – великі штрафи, певні вони. Але для цього потрібні зміни на законодавчому рівні.

Нагадамо,в Україні від початку 2021 року на водоймах вже загинуло 808 осіб. Лише від початку липня потонуло 265 українців, зокрема 36 дітей. Переважно причиною трагедії є купання напідпитку чи у не обладнаних для цього місцях.

Читайте також: