Трибунал ООН: суд не міг завадити самогубству Пральяка

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії в Гаазі завершив внутрішнє розслідування

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії в Гаазі завершив внутрішнє розслідування щодо самогубства екс-генерала боснійських хорватів Слободана Пральяка, який наклав на себе руки в залі суду за допомогою ціаністого калію. Після вивчення правил та процедур щодо поводження з підсудними в суді вирішили, що жодним чином не могли завадити



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Слободан Пральяк

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії в Гаазі завершив внутрішнє розслідування

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії в Гаазі завершив внутрішнє розслідування щодо самогубства екс-генерала боснійських хорватів Слободана Пральяка, який наклав на себе руки в залі суду за допомогою ціаністого калію.

Після вивчення правил та процедур щодо поводження з підсудними в суді вирішили, що жодним чином не могли завадити суїцидові.

Зокрема суддя Хассан Джеллоу, голова верховного суду Гамбії та колишній прокурор міжнародного трибуналу щодо Руанди, який керував внутрішнім розслідуванням, зазначив, що "законодавчі правила щодо поводження з Пральяком дотримувалися тюремниками ООН, офіцерами охорони та іншими працівниками трибуналу".

Утім, він наголосив, що походження ціаніду, яким отруївся Пральяк, встановити не вдалося.

Повідомляється, що відповідне розслідування нині проводить прокуратура Нідерландів. Джеллоу також додав, що правила трибуналу забороняють обшуки, які суперечать людській гідності, через що ціаністий калій могли не виявити.

Раніше повідомлялося, що під час засідання Міжнародного трибуналу по колишній Югославії генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту.

За словами очевидців, Пральяк несподівано встав, підняв руку до рота, відкинув голову назад. Як виявилося, підсудний проковтнув склянку чогось, що, за словами його адвоката, було отрутою.

Дізнавшись, що його вирок був залишений чинним, він сказав судді: «Я прийняв отруту».

Генерал Пральяк був доставлений до лікарні в критичному стані.

Того ж дня державне телебачення Хорватії оголосило про смерть генерала.

За інформацією ЗМІ, Пральяк запланував самогубство щонайменше за два роки до втілення свого наміру в дійсність. Хорватські медіа оприлюднили деталі прощального листа генерала.

Пральяк і Ядранко Прліч очолювали невизнану Хорватську республіку Герцег-Босна, що утворилася в 1991 році в результаті розпаду Югославії. Суд визнав їх винними у воєнних злочинах проти боснійських мусульман.

Нагадаємо, в середу, 22 листопада, Міжнародний трибунал по колишній Югославії в Гаазі засудив боснійсько-сербського генерала Ратко Младича до довічного ув'язнення.