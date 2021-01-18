Мати за сина. Наталія Вітренко записала відео на захист очільника Міненерго
Вітренко обурилась, що її сина спочатку позбавили премії за перемогу над Газпромом, а потім не дали крісло міністра
Лідерка Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко записала півгодинне відео на захист свого сина Юрія Вітренка – виконувача обов’язків міністра енергетики.
Вітренко заступилася за сина після того, як Верховна Рада 17 грудня 2020 року провалила голосування за призначення Вітренка першим віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики України. Його кандидатуру підтримали всього 186 депутатів з 226 необхідних.
За її словами, проти Юрія Вітренка «збунтувалися всі олігархи», його намагаються зробити «цапом-відбувайлом».
«Розгляд цього питання і призначення людини, яка би впоралася з цими гострими проблемами, було б украй важливим для України, для парламенту, для влади. Але що ми побачили - шабаш в парламенті 17-го числа, а потім по всіх каналах телебачення, ну вони ж в руках у олігархів, – відмашка і цькування Юрія Вітренка, його не підтримали, його шельмували всі кому не лінь», – заявила Вітренко.
Вітренко обурилася, що її 44-річного сина залишили без дев'ятимільйонної премії, прописаної в контракті, не продовжили з ним контракт, а також прибрали з наглядової ради Укрнафти. За її словами, це було зроблено через перемогу над Газпромом у Стокгольмському арбітражі, наголосивши, що це «чисто заслуга Юрія Вітренка».
«Коболєв премію отримав. Інші отримали, а Юрію премію не дали. Але є ж поняття справедливості, якщо в контракті прописано», – сказала вона, додавши, що ні вона, ні її партія нічого не отримала від Нафтогазу і доходів її сина.
«Я пишаюся своїм сином за те, що він став таким висококласним професіоналом, що він грамотна, така смілива, така ґрунтовна людина», – заявила лідерка Прогресивної соціалістичної партії України.
Зазначимо, що Наталія Вітренко – відома політикиня з 90-х, лідерка Прогресивної соціалістичної партії України, народна депутатка України другого і третього скликань. Вона ж – затятий критик Євросоюзу, США, МВФ і прихильниця дружби з Росією.
Нагадаємо, минулого тижня Юрій Вітренко запропонував купувати газ із Росії.