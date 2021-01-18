Мати за сина. Наталія Вітренко записала відео на захист очільника Міненерго

Вітренко обурилась, що її сина спочатку позбавили премії за перемогу над Газпромом, а потім не дали крісло міністра

Лідерка Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко записала півгодинне відео на захист свого сина Юрія Вітренка – виконувача обов’язків міністра енергетики.

Вітренко заступилася за сина після того, як Верховна Рада 17 грудня 2020 року провалила голосування за призначення Вітренка першим віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики України. Його кандидатуру підтримали всього 186 депутатів з 226 необхідних.

За її словами, проти Юрія Вітренка «збунтувалися всі олігархи», його намагаються зробити «цапом-відбувайлом».

«Розгляд цього питання і призначення людини, яка би впоралася з цими гострими проблемами, було б украй важливим для України, для парламенту, для влади. Але що ми побачили - шабаш в парламенті 17-го числа, а потім по всіх каналах телебачення, ну вони ж в руках у олігархів, – відмашка і цькування Юрія Вітренка, його не підтримали, його шельмували всі кому не лінь», – заявила Вітренко.

Вітренко обурилася, що її 44-річного сина залишили без дев'ятимільйонної премії, прописаної в контракті, не продовжили з ним контракт, а також прибрали з наглядової ради Укрнафти. За її словами, це було зроблено через перемогу над Газпромом у Стокгольмському арбітражі, наголосивши, що це «чисто заслуга Юрія Вітренка».

«Коболєв премію отримав. Інші отримали, а Юрію премію не дали. Але є ж поняття справедливості, якщо в контракті прописано», – сказала вона, додавши, що ні вона, ні її партія нічого не отримала від Нафтогазу і доходів її сина.

Незважаючи на ідеологічні розбіжності, Вітренко заявила, що пишається своїм сином.

«Я пишаюся своїм сином за те, що він став таким висококласним професіоналом, що він грамотна, така смілива, така ґрунтовна людина», – заявила лідерка Прогресивної соціалістичної партії України.

Зазначимо, що Наталія Вітренко – відома політикиня з 90-х, лідерка Прогресивної соціалістичної партії України, народна депутатка України другого і третього скликань. Вона ж – затятий критик Євросоюзу, США, МВФ і прихильниця дружби з Росією.

Нагадаємо, минулого тижня Юрій Вітренко запропонував купувати газ із Росії.

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