Тривалість репродуктивного віку зростає, але починається він раніше. Вчені здивували відкриттям у сфері здоров'я жінок
І це вплине на рекомендації щодо планування сім'ї
У жінок збільшується середній репродуктивний вік.
За даними дослідження, тривалість репродуктивного життя у США зросла з 35 до 37,1 року. Про це пише Senford.
А ось середній вік настання місячних у дівчаток зменшився з 13,5 до 12,7 року.
Тривалість репродуктивного життя у жінок може відрізнятися, на це впливає генетика, етнічне походження і навіть харчування. Відтак проміжок між настанням перших місячних та менопаузою змінюється.
З часом це вплине на рекомендації щодо планування сім'ї.
Вчені у США проаналізували тенденції зміни віку при природній менопаузі та тривалість цього періоду за останніх 60 років. Виявилося, що середній вік настання менопаузи виріс з 48,4 до 49,9 року.
Нагадаємо, наразі в Україні триває перехід від паперового лікарняного до електронного формату. Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз’яснення, в якому описано механізм отримання документу. Про це повідомляє пресцентр НСЗУ.