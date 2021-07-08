Тривалість репродуктивного віку зростає, але починається він раніше. Вчені здивували відкриттям у сфері здоров'я жінок

І це вплине на рекомендації щодо планування сім'ї

У жінок збільшується середній репродуктивний вік.

За даними дослідження, тривалість репродуктивного життя у США зросла з 35 до 37,1 року. Про це пише Senford.

А ось середній вік настання місячних у дівчаток зменшився з 13,5 до 12,7 року.

Тривалість репродуктивного життя у жінок може відрізнятися, на це впливає генетика, етнічне походження і навіть харчування. Відтак проміжок між настанням перших місячних та менопаузою змінюється.

З часом це вплине на рекомендації щодо планування сім'ї.

Вчені у США проаналізували тенденції зміни віку при природній менопаузі та тривалість цього періоду за останніх 60 років. Виявилося, що середній вік настання менопаузи виріс з 48,4 до 49,9 року.

Нагадаємо, наразі в Україні триває перехід від паперового лікарняного до електронного формату. Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз’яснення, в якому описано механізм отримання документу. Про це повідомляє пресцентр НСЗУ.

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