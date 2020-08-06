Троє підлітків з автоматом Калашникова вдерлися до маєтку Трампа



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Курортний комплекс Мар-а-Лаго у Флориді, що належить президенту США Дональду Трампу

У момент інциденту Трампа в маєтку не було

Троє підлітків були арештовані полісменами на півдні Флориди після того, як в їхньому рюкзаку було знайдено АК-47 (автомат Калашникова). Хлопці із зброєю проникли на територію маєтку і курортного комплексу Мар-а-Лаго, що належить президенту США Дональду Трампу.

Прессекретар поліції Палм-Біч Майкл Огроднік повідомив, що троє 15-річних підлітків перелізли через огорожу Мар-а-Лаго, рятуючись від переслідування поліції минулої п'ятниці. Офіцер підійшов до підлітків, коли ті сиділи в машині в декількох кілометрах на північ від курорту Трампа. Після цього молоді люди спробували втекти від полісмена на своєму автомобілі. За словами Огродніка, вони залишили машину біля Мар-а-Лаго, коли побачили ще один поліцейський автомобіль, і проникли на територію курорту.

«Вони не намагалися увійти в жодну з будівель, вони просто перестрибнули через стіну і спробували сховатися», - сказав Огроднік.

У момент інциденту Трампа в маєтку не було.

Підлітки, імена яких не розкриваються, наразі перебувають у виправній установі для неповнолітніх, в той час як прокурори вирішують питання про пред'явлення їм звинувачень. Підлітки заперечують, що АК-47 є їх власністю: за їхніми словами, автомат вони знайшли.

Курорт, що належить Трампу, вже ставав місцем декількох вторгнень з тих пір, як він став президентом.

У січні дві жінки були заарештовані після того, як поліція відкрила по них вогонь за перетин двох контрольно-пропускних пунктів поблизу, під час погоні за їхнім автомобілем.

У лютому громадянка КНР була засуджена до шести місяців тюремного ув'язнення за опір арешту під час інциденту в минулому році, коли вона проникла в Мар-а-Лаго без дозволу. Це сталося через кілька місяців після того, як інша китаянка була визнана винною в тому, що вона обманом проникла в президентське маєток.

Джерело: Голос Америки