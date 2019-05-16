Компанія, близька до одіозного мера Одеси, виграла великий дорожній тендер у столиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Броварський проспект у Києві

Єдиним конкурентом переможця, який капітально відремонтує Броварський проспект у Києві, виступила турецька компанія

Комунальна корпорація «Київавтодор» 15 травня опублікувала повідомлення про намір укласти угоду з ПП «Київшляхбуд» на проведення капітального ремонту Броварського проспекту (від Лівобережної площі до шляхопроводу вул. Кіото) загальною вартістю 613,50 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Протягом 13 місяців підрядник повинен провести капремонт покриття проїзної частини на шляхопроводі; покласти нову конструкцію дорожнього покриття на перехресті з просп. Визволителів; капремонт тротуарів; спочатку демонтувати, а потім встановити 112 дорожніх знаків; капремонт дощової каналізації на вулицях Мурманська і Мілютенка; демонтаж мережі зовнішнього освітлення та інші роботи.

Переможець тендеру дає 5 років гарантії на асфальтобетонне покриття, 10 років –люки та зливоприймальні чавунні решітки, металеве бар’єрне огородження, 15 років - опори зовнішнього освітлення.

Єдиним конкурентом на торгах виступило ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» громадян Туреччини Онура Четінджевіза, Ісхана Четінджевіза та львів’янина Олега Фаріона. Його пропозиція була вищою на 0,19% від пропозиції переможця.

Крім цього, замовник не допустив до аукціону ВАТ «Будівельно-монтажний трест №4» (Білорусь). Білоруси не надили підтверджуючих документів на залучення лабораторії та скан-копій актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ПП «Київшляхбуд» створено у січні 2009 року і зареєстровано на депутата Одеської міськради Юрія Шумахера (партія «Довіряй справам») та кандидата від цієї ж партії Євгена Коновалова. Фірма входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, який і є лідером партії «Довіряй справам».

Крім цього, НАБУ розслідує можливу розтрату понад 800 млн грн бюджетних коштів на тендерах посадовцями Одеської міськради, «Київшляхбуду», ТОВ «Ростдорстрой» та інших компаній.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що протягом останніх років в столиці відремонтували 830 кілометрів доріг. В планах на цей рік – ремонт основних магістралей та мостів.

Також читайте статтю: «Королі асфальту. Чиї фірми вигравали головні дорожні тендери у 2017 році»