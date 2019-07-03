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    Трюдо запевнив, що Канада продовжить санкційний тиск на Росію

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    Трюдо запевнив, що Канада продовжить санкційний тиск на Росію

    Трюдо засуджує дії Москви з утримування захоплених українських моряків

    Канада продовжить санкційну політику щодо Росії через агресію проти України.

    Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Торонто.

    «Ми продовжимо бути країною, яка ввела відносно Росії серйозні санкції, але діяти будемо паралельно з нашими міжнародними друзями і партнерами… Ми вважаємо, що надзвичайно важливо побачити позитивні дії Росії, і ми продовжимо серйозно підтримувати Україну, вводячи санкції проти російських офіційних осіб», – сказав Трюдо.

    Він також заявив, що засуджує дії Москви з утримування захоплених українських моряків.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з візитом до Канади. 

    Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

    Джерело: Радіо Свобода

    Торонто санкції Канада Джастін Трюдо Володимир Зеленський Україна президент
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