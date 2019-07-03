Трюдо запевнив, що Канада продовжить санкційний тиск на Росію



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Трюдо засуджує дії Москви з утримування захоплених українських моряків

Канада продовжить санкційну політику щодо Росії через агресію проти України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Торонто.

«Ми продовжимо бути країною, яка ввела відносно Росії серйозні санкції, але діяти будемо паралельно з нашими міжнародними друзями і партнерами… Ми вважаємо, що надзвичайно важливо побачити позитивні дії Росії, і ми продовжимо серйозно підтримувати Україну, вводячи санкції проти російських офіційних осіб», – сказав Трюдо.

Він також заявив, що засуджує дії Москви з утримування захоплених українських моряків.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з візитом до Канади.

Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

Джерело: Радіо Свобода