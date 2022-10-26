Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк

«Одним з ключових завданням є розвиток відновлюваних джерел енергії»

«Найближчі місяці визначать результат енергетичної агресії Путіна, – вважає голова КБФ, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк.

У статті для Atlantic Council він пише: Якщо путін досягне своїх цілей, Україну чекатимуть жахи тривалої російської окупації, а Кремль отримає безпрецедентний політичний та економічний вплив на Європу, який може тривати десятиліттями. З іншого боку, якщо Росія зазнає повної поразки, загроза з боку Москви швидко відступить, а Європа значно зміцніє. Перемога в енергетичній війні прокладе шлях до майбутньої безпеки та процвітання.

Насамперед, підкреслює голова КБФ, Європа повинна розробити плани щодо можливих заходів із нормування витрат електроенергії та взаємної допомоги для усунення можливих проблем з енергопостачанням: «Європейські лідери мають домовитися про спільну відповідь на короткострокові енергетичні виклики, з якими стикається континент; усі члени ЄС повинні бути готові допомагати один одному через взаємно перехресні потоки, якщо постане така необхідність».

«Також необхідні стратегічні заходи для усунення структурних недоліків. Європейський перехід до зеленої енергетики має один великий недолік: він дуже залежить від імпорту російського газу. Щоб адаптуватися до нинішніх реалій енергетичного сектора, вимоги промислової декарбонізації слід на час послабити та відновити видобуток нафти, газу та вугілля. Це вже відбувається в Німеччині, Нідерландах, Франції. Решті важливо слідувати цьому прикладу», – пише Арсеній Яценюк.

Крім того, слід запровадити податкові пільги, особливо для розробки глибоких свердловин: «Подібний підхід дозволив Україні значно збільшити власний видобуток газу в 2015-2019 роках. ЄС також потрібно буде відновити, принаймні тимчасово, роботу вугільних ТЕС. Австрія та Німеччина готові це зробити».

Він також нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року атомні електростанції в Україні виробляли близько 55-60% електроенергії. З 1991 року ці атомні станції працювали без аварій: «ЄС має визнати, що атомна енергетика є безпечною, недорогою та екологічно чистою».

«Ще одним ключовим завданням є розвиток відновлюваних джерел енергії. Німеччина лідирує з часткою відновлюваної енергії в національному споживанні, яка досягне 80% до 2030 року, а для сонячних і вітрових електростанцій зарезервовано 2% земельних ресурсів», – написав він.

Окрім забезпечення альтернативних джерел газу, Європа також має посилити диверсифікацію, збільшивши здатність континенту обслуговувати постачання скрапленого газу: «Цей процес уже йде повним ходом і тепер отримує новий імпульс через вторгнення Росії в Україну та дедалі більш відкрите використання експорту газу до ЄС як зброї. Будівництво LNG-терміналів у Польщі вже дозволило відійти далі від російського газу. Цієї зими в Німеччині запрацюють два LNG-термінали. Тим часом в Іспанії є шість LNG-терміналів, які забезпечують максимальну потужність, що значно перевищує внутрішні потреби країни, і ведуться переговори щодо будівництва можливого трубопроводу до Німеччини».

«Головним енергетичним пріоритетом Європи залишається запобігання енергетичному колапсу в Україні, а отже – уникнення низки негативних наслідків, як-от масовий наплив біженців. Україна потребує термінової європейської допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури країни після авіаударів Росії. Це так само важливо, як і забезпечення посилених можливостей протиповітряної оборони, і має відбуватися паралельно. Також вкрай важливо вжити заходів для забезпечення належних спроможностей перетину кордону для доставки вугілля, яке не може пройти через частково заблоковані морські порти України», – підкреслив Арсеній Яценюк.

«Путін сподівається використати зиму як зброю та змусити Європу здатися, але поступка Кремлю була б катастрофічною як для України, так і для ЄС. Натомість Європа має прийняти виклик всеохопних змін всієї своєї енергетичної системи. Це єдиний спосіб подолати виснажливу залежність континенту від російських енергоносіїв і зробити так, аби енергетична війна Путіна закінчилася його повною поразкою», – написав голова КБФ.