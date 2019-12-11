Туман та «плюсова» температура: прогноз погоди в Україні на середу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вночі та в першій половині дня на більшій частині території України туман Фото: Главком

У Києві сьогодні істотні опади не очікуються, температура протягом доби 1-3° тепла

В Україні у середу вночі та вранці очікується туман, на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині невеликий дощ. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«На Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня на більшій частині території країни туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, вдень на крайньому півдні країни 5-8° тепла», - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні істотні опади не очікуються, вночі та в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці протягом доби 1-3° тепла.

Нагадаємо, вчора сильний туман у Харкові став причиною затримки та скасування в аеропорту кількох рейсів.