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    Туман та «плюсова» температура: прогноз погоди в Україні на середу

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    Вночі та в першій половині дня на більшій частині території України туман - Туман та «плюсова» температура: прогноз погоди в Україні на середу
    Вночі та в першій половині дня на більшій частині території України туман
    Фото: Главком

    У Києві сьогодні істотні опади не очікуються, температура протягом доби 1-3° тепла

    В Україні у середу вночі та вранці очікується туман, на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині невеликий дощ. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «На Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня на більшій частині території країни туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, вдень на крайньому півдні країни 5-8° тепла», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві сьогодні істотні опади не очікуються, вночі та в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці протягом доби 1-3° тепла.

    Нагадаємо, вчора сильний туман у Харкові став причиною затримки та скасування в аеропорту кількох рейсів.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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