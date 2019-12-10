Столицю окутає туман: оголошено жовтий рівень небезпеки



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11 грудня у Києві туман

Видимість не перевищуватиме 500 м

Сьогодні, 10 грудня, увечері, а також вночі та в першій половині дня 11 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, з 26 листопада по 2 грудня у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, у Києві метеорологічні умови не сприяють розсіюванню шкідливих домішок у атмосфері.

Також опубліковано топ-10 точок Києва та передмість з найбільш забрудненим повітрям станом на початок грудня.