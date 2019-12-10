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    Столицю окутає туман: оголошено жовтий рівень небезпеки

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    11 грудня у Києві туман - Столицю окутає туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
    11 грудня у Києві туман

    Видимість не перевищуватиме 500 м

    Сьогодні, 10 грудня, увечері, а також вночі та в першій половині дня 11 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Нагадаємо, з 26 листопада по 2 грудня у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, у Києві метеорологічні умови не сприяють розсіюванню шкідливих домішок у атмосфері.

    Також опубліковано топ-10 точок Києва та передмість з найбільш забрудненим повітрям станом на початок грудня.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр
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