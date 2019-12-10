Столицю окутає туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
11 грудня у Києві туман
Видимість не перевищуватиме 500 м
Сьогодні, 10 грудня, увечері, а також вночі та в першій половині дня 11 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, з 26 листопада по 2 грудня у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, у Києві метеорологічні умови не сприяють розсіюванню шкідливих домішок у атмосфері.
Також опубліковано топ-10 точок Києва та передмість з найбільш забрудненим повітрям станом на початок грудня.