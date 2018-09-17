Тумгоєва відвідає український консул – Луценко



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Юрій Луценко

Консул дізнається, чи не застосовують до в’язня тортур

Українському консулу у Російській Федерації надано вказівку відвідати екстрадованого до Росії Тимура Тумгоєва, підозрюваного у тероризмі, аби переконатися, чи не застосовують до нього тортур.

Про це 17 вересня заявив на брифінгу Генеральний прокурор Юрій Луценко, коментуючи екстрадицію до РФ Тумгоєва, через якого біля стін ГПУ відбувалася акція протесту, яка переросла у сутички з правоохоронцями.

«З огляду на заяви про ймовірне жорстоке поводження з ним на території Російської Федерації, вже сьогодні наше консульство отримало вказівку відвідати його у відповідному закладі, де він утримується. І буде це робити регулярно, тому що ми маємо на це законні підстави, згідно з міжнародними зобов’язаннями», - зазначив Луценко.

У свою чергу заступник Генпрокурора Євген Єнін зауважив, що в разі виявлення українською стороною нелюдського поводження з боку РФ до Тумгоєва або застосування до нього тортур, «це обов'язково стане підставою для складення до Європейського суду з прав людини позову стосовно Росії».

«Навіть поява такого позову унеможливить будь-яку екстрадицію до Російської Федерації з будь-якої цивілізованої країни світу», - підкреслив Єнін.

Як повідомлялося, вранці 17 вересня під Генеральною прокуратурою проходив мітинг, учасники якого засудили передачу російській стороні уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва.

У поліції заявили, що під час акції біля Генеральної прокуратури постраждало семеро правоохоронців.

Раніше в ГПУ заявили, що громадянина Російської Федерації Тумгоєва Тимура Хусеновича було передано російській стороні компетентними органами України «з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою та які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною та РФ».

Джерело: УНН