Верховний суд залишив без розгляду другий позов Тупицького щодо відсторонення

Раніше Верховний суд вже відмовляв Олександру Тупицькому у відкритті провадження

Касаційний суд дав Тупицькому 10 днів для усунення недоліків позову

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду залишив без руху позов, у якому вдруге оскаржується указ президента про відсторонення судді Конституційного суду Олександра Тупицького.

Як пояснили у пресслужбі суду, Тупицький звернувся із позовом 26 лютого 2021 року, проте термін оскарження президентського указу закінчився ще 29 січня.

«Оскільки позовну заяву подано з пропуском строку, Касаційний адмінсуд Верховного суду ухвалив залишити її без руху та надати позивачеві десятиденний строк із дня вручення копії цієї ухвали для усунення недоліків позовної заяви шляхом надання до суду заяви про поновлення строку оскарження та доказів поважності причин його пропуску», – заявили у суді.

3 лютого 2021 року Верховний суд відмовив Тупицькому у відкритті провадження, мотивуючи тим, що позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Напередодні керівник НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького.

Раніше стало відомо, що Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі Зеленський посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Спочатку розглядався варіант відсторонення ще на два місяці, однак Зеленський поставив завдання вирішити питання з Тупицьким за місяць. Продовження відсторонення на два місяці створювало б негативну практику, коли замість вирішення по суті Тупицького просто не допускають до роботи, і тримають питання підвішеним замість його остаточного рішення.

Уперше Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».