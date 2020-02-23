У Нацраді визнали: якщо кодують українські канали, люди дивляться російські



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Нині через кодування росіяни мають у сегменті телемовлення повну перевагу – Костинський Фото: Главком

«Навіщо платити більше, якщо є безплатне російське ТБ», – Сергій Костинський

Світовий досвід свідчить, що у вільному доступі можуть бути або міжнародні версії телеканалів (як український «Інтер+» чи російський «Первый канал. Планета»), або телеканали суспільного мовника, як італійський RAI. На якій підставі можна не дати можливості каналам закодувати сигнал розповів в інтерв’ю «Главкому» член Нацради з телебачення і радіомовлення України Сергій Костинський.

«Підстав для цього немає. Я лише висловлюю свою думку, оскільки цифрова мережа українського ТБ не є сьогодні достатньо ефективною в Україні. Вона не охоплює 95% території. У нас є проблеми з прикордонням, з цілими районами, де люди не можуть прийняти сигнал. У нас є проблеми з окупованими територіями. Я не думаю, що в Італії є окуповані території, – заявив член Нацради.

Він також нагадав, що ми є унікальною в цьому плані європейською країною. Маємо відверто говорити, що через супутник поширюється сигнал не тільки українських, а й російських телеканалів, що раніше українські мовники створювали потужну конкуренцію російському телебаченню, а нині через кодування росіяни мають у цьому сегменті телемовлення повну перевагу.

«Якщо третина глядачів дивляться телебачення через супутникові антени, як у нас, то це впливова технологія. Логічно: якщо зникають українські телеканали, люди дивляться російські. Міграція на інші технології відбуватиметься повільно (наприклад, перехід з супутника на цифру, IPTV/OTT), бо людина має для себе зрозуміти, чому так відбувається, адже вона собі вже придбала супутникову антену, чому має ще десь щось собі купувати, чому має сплачувати абонентську плату за доступ до українського телебачення, якщо через цю антену вона може спокійно дивитися якісний російський продукт?», – додав Костинський.

Нагадаємо, у Нацраді обіцяли подивитися «святковий ефір» «Інтера» на 23 лютого.

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