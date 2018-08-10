Туреччина пообіцяла відповісти США за нове підвищення мит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапори США і Туреччини

У МЗС Туреччини вважають, що дії адміністрації Трампа «завдадуть шкоди» союзницьким відносинам

Міністерство закордонних справ Туреччини пообіцяло дати адекватну відповідь на рішення адміністрації президента США про збільшення ставок митних зборів на експорт турецької сталі та алюмінію.

«На всі кроки проти Туреччини з боку США, як і раніше, буде дано рівнозначну відповідь», - сказав представник МЗС Туреччини Хамі Аксой, повідомляє «Анадолу».

У МЗС Туреччини вважають, що дії адміністрації Дональда Трампа «завдадуть шкоди» союзницьким відносинам Анкари і Вашингтона, «досягнутим через нелегкі випробування».

«Рішення президента США Дональда Трампа про додаткові мита на експорт турецької сталі та алюмінію, яке він прийняв проігнорувавши правила СОТ, несумісне з серйозною державною діяльністю», - заявив представник МЗС.

Нагадаємо, 10 серпня Трамп заявив про суттєве збільшення тарифів для продажу в США сталі й алюмінію з Туреччини. Тепер митні тарифи на алюміній становитимуть 20%, на сталь – 50%.

Раніше стало відомо, що делегація Туреччини вирушить в США для вирішення протиріч.