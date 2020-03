Туреччина заявила, що збила в Ідлібі два літака Су-24

У Росії заявили, що інформація про збиття літака ВКС Росії не відповідає дійсності

Міністерство національної оборони Туреччини заявило, що при спробі атакувати турецькі літаки збито два літаки Су-24 режиму Башара Асада.

Про це повідомляє Anadolu.

У повідомленні також йдеться про знищення 3 установок ППО сил Асада, за допомогою однієї з яких були збитий ударний безпілотник ЗС Туреччини.

У російських ЗМІ з посиланням на відео, оприлюднене однією з сторін, повідомили, що над Ідлібом нібито збито Су-24. Зазначається, що «підтвердження цієї інформації наразі немає».

Два відео з нібито збитим літаком опублікував у своєму Telegram російський військкор Олександр Коц, який повідомив, що про збиття «повідомляють бойовики». З кадрів не можна точно визначити, чи дійсно був збитий російський літак.

Syrian Arab news agency confirmed. 2 Syrian fighter jets were hit by Turkish Planes. Pilots are safe. #OperationSpringShield pic.twitter.com/lp5QOyPFcX