Туреччина заявила, що збила в Ідлібі два літака Су-24



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За даними російського Міноборони, літаки ВКС Росії виконують завдання у звичайному режимі

У Росії заявили, що інформація про збиття літака ВКС Росії не відповідає дійсності

Міністерство національної оборони Туреччини заявило, що при спробі атакувати турецькі літаки збито два літаки Су-24 режиму Башара Асада.

Про це повідомляє Anadolu.

У повідомленні також йдеться про знищення 3 установок ППО сил Асада, за допомогою однієї з яких були збитий ударний безпілотник ЗС Туреччини.

У російських ЗМІ з посиланням на відео, оприлюднене однією з сторін, повідомили, що над Ідлібом нібито збито Су-24. Зазначається, що «підтвердження цієї інформації наразі немає».

Два відео з нібито збитим літаком опублікував у своєму Telegram російський військкор Олександр Коц, який повідомив, що про збиття «повідомляють бойовики». З кадрів не можна точно визначити, чи дійсно був збитий російський літак.

#Breaking

Syrian Arab news agency confirmed. 2 Syrian fighter jets were hit by Turkish Planes. Pilots are safe. #OperationSpringShield pic.twitter.com/lp5QOyPFcX — Spring_Shield (@Spring_Shield) March 1, 2020

У свою чергу у Міноборони РФ заявили, що інформація про нібито збиття літака Су-24 ВКС Росії у повітряному просторі над Ідлібом з ПЗРК не відповідає дійсності.

За даними російського Міноборони, літаки ВКС Росії виконують завдання у звичайному режимі.

Нагадаємо, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

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