Ердоган порадив ЄС готуватись до «мільйонів біженців»



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Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина більше не може виконувати угоду з ЄС 2016 року щодо стримування біженців

Турецький лідер звинуватив ЄС у тому, що блок не надав допомогу в переселенні сирійських біженців до «безпечних зон» в Сирії

Президент Туреччини попередив Європу, що «мільйони мігрантів та біженців» скоро вирушать до її кордонів.

Як повідомляє BBC, про це він сказав у телевізійному виступі в понеділок.

Реджеп Таїп Ердоган виступив із заявою після того, як оголосив, що Туреччина більше не може виконувати угоду з ЄС 2016 року щодо стримування біженців.

Ердоган звинуватив ЄС у тому, що блок не надав допомогу в переселенні сирійських біженців до «безпечних зон» в Сирії. За його словами, після того, як Туреччина відкрила свої двері для мігрантів, «сотні тисяч перейшли (кордон), скоро їх будуть мільйони».

Турецький лідер не надав жодних доказів на підтвердження своїх даних, в той час як Греція заявила, що близько тисячі мігрантів досягли її східних Егейських островів від ранку неділі.

У понеділок грецька поліція повідомила про смерть молодого хлопця в результаті перекидання човна біля грецького острова Лесбос. Це перший випадок смерті з того часу, як Туреччина відкрила свій кордон на минулому тижні.

З грудня майже мільйон сирійців втекли до сирійсько-турецького кордону на тлі важких боїв в регіоні Ідліб між повстанцями, підтримуваними Туреччиною, і сирійськими урядовими силами.

Туреччина прийняла 3,7 мільйона сирійських біженців, а також мігрантів з інших країн, таких як Афганістан, але попередньо стримувала їх від спроб потрапити до Європи.

Також Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Нагадаємо, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

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