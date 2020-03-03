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    Ердоган порадив ЄС готуватись до «мільйонів біженців»

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    Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина більше не може виконувати угоду з ЄС 2016 року щодо стримування біженців - Ердоган порадив ЄС готуватись до «мільйонів біженців»
    Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина більше не може виконувати угоду з ЄС 2016 року щодо стримування біженців

    Турецький лідер звинуватив ЄС у тому, що блок не надав допомогу в переселенні сирійських біженців до «безпечних зон» в Сирії

    Президент Туреччини попередив Європу, що «мільйони мігрантів та біженців» скоро вирушать до її кордонів.

    Як повідомляє BBC, про це він сказав у телевізійному виступі в понеділок.

    Реджеп Таїп Ердоган виступив із заявою після того, як оголосив, що Туреччина більше не може виконувати угоду з ЄС 2016 року щодо стримування біженців.

    Ердоган звинуватив ЄС у тому, що блок не надав допомогу в переселенні сирійських біженців до «безпечних зон» в Сирії. За його словами, після того, як Туреччина відкрила свої двері для мігрантів, «сотні тисяч перейшли (кордон), скоро їх будуть мільйони».

    Турецький лідер не надав жодних доказів на підтвердження своїх даних, в той час як Греція заявила, що близько тисячі мігрантів досягли її східних Егейських островів від ранку неділі.

    У понеділок грецька поліція повідомила про смерть молодого хлопця в результаті перекидання човна біля грецького острова Лесбос. Це перший випадок смерті з того часу, як Туреччина відкрила свій кордон на минулому тижні.

    З грудня майже мільйон сирійців втекли до сирійсько-турецького кордону на тлі важких боїв в регіоні Ідліб між повстанцями, підтримуваними Туреччиною, і сирійськими урядовими силами.

    Туреччина прийняла 3,7 мільйона сирійських біженців, а також мігрантів з інших країн, таких як Афганістан, але попередньо стримувала їх від спроб потрапити до Європи.

    Також Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

    Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада. 

    Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

    Нагадаємо, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

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