Турецька артилерія та безпілотники знищили військовий аеродром в Алеппо



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Удар по аеродрому було завдано ударними силами БПЛА і артилерії ЗС Туреччини Фото: aa.com.tr

Цей військовий об’єкт активно використовувався силами Асада

Турецька армія знищила військовий аеродром в Алеппо, з якого авіація сил Башара Асада завдавала повітряних ударів.

Про це повідомляє Anadolu.

Було знищено військовий аеродром в районі Нейраб провінції Алеппо.

Цей військовий об’єкт в передмісті Алеппо активно використовувався силами Асада при організації атак на населені пункти зони деескалації. Удар по аеродрому було завдано в суботу ударними силами БПЛА і артилерії ЗС Туреччини.

Зазначається, що після удару ЗС Туреччини по аеродрому Кувейрас на сході Алеппо, командування сил Асада перекинуло всю авіаційну техніку на аеродром в районі Нейраб, однак і він піддався ударам турецької армії.

Нагадаємо, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Туреччина заявила, що збила в Ідлібі два літака Су-24.

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