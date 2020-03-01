  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Турецька артилерія та безпілотники знищили військовий аеродром в Алеппо

    • Розсилка
    Удар по аеродрому було завдано ударними силами БПЛА і артилерії ЗС Туреччини - Турецька артилерія та безпілотники знищили військовий аеродром в Алеппо
    Удар по аеродрому було завдано ударними силами БПЛА і артилерії ЗС Туреччини
    Фото: aa.com.tr

    Цей військовий об’єкт активно використовувався силами Асада

    Турецька армія знищила військовий аеродром в Алеппо, з якого авіація сил Башара Асада завдавала повітряних ударів.

    Про це повідомляє Anadolu.

    Було знищено військовий аеродром в районі Нейраб провінції Алеппо.

    Цей військовий об’єкт в передмісті Алеппо активно використовувався силами Асада при організації атак на населені пункти зони деескалації. Удар по аеродрому було завдано в суботу ударними силами БПЛА і артилерії ЗС Туреччини.

    Зазначається, що після удару ЗС Туреччини по аеродрому Кувейрас на сході Алеппо, командування сил Асада перекинуло всю авіаційну техніку на аеродром в районі Нейраб, однак і він піддався ударам турецької армії.

    Нагадаємо, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

    Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада. 

    Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

    Туреччина заявила, що збила в Ідлібі два літака Су-24.

    Читайте також:
    На порозі війни. До чого призведе новий виток ескалації в Сирії?
    Туреччина розпочала нову військову операцію «Весняний щит» в Ідлібі
    Туреччина Росія Сирія авіація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ