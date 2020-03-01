Турецька артилерія та безпілотники знищили військовий аеродром в Алеппо
Цей військовий об’єкт активно використовувався силами Асада
Турецька армія знищила військовий аеродром в Алеппо, з якого авіація сил Башара Асада завдавала повітряних ударів.
Про це повідомляє Anadolu.
Було знищено військовий аеродром в районі Нейраб провінції Алеппо.
Цей військовий об’єкт в передмісті Алеппо активно використовувався силами Асада при організації атак на населені пункти зони деескалації. Удар по аеродрому було завдано в суботу ударними силами БПЛА і артилерії ЗС Туреччини.
Зазначається, що після удару ЗС Туреччини по аеродрому Кувейрас на сході Алеппо, командування сил Асада перекинуло всю авіаційну техніку на аеродром в районі Нейраб, однак і він піддався ударам турецької армії.
Нагадаємо, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.
Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.
Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.
Туреччина заявила, що збила в Ідлібі два літака Су-24.