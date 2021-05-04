Турецькі вчені розробили тест, який визначає штами Covid-19

Для отримання результату тесту потрібно три години

Науковці турецького міста Ізмір розробили тест, який за три години визначає британський, південноафриканський та бразилійський штами Covid-19. Про це повідомляє видання Milliyet.

«Послідовності генів коронавірусу аналізуються за допомогою діагностичного набору, на основі спеціального програмного забезпечення. Оцінка результатів ПЛР-тесту дає зрозуміти, чи є проба, відібрана у пацієнта, південноафриканським, бразильським, британським штамом чи початковим варіантом», – розповів доцент Ізмірського економічного університету, заступник завідувача кафедри біомедичної інженерії, Осман Долуса.

Для отримання результату потрібно три години. Штами коронавірусу були успішно виявлені протягом першого експерименту, який тривав минулого місяця.

За минулу добу в Туреччині було виявлено 24,7 тисяч нових випадків інфікування. 347 людей померли, 35,4 тисячі одужали. Станом на ранок сьогодні в країні вакциновано повністю 9,5 млн, ще 14 млн отримали першу дозу вакцини.

Як відомо, Туреччина скасує вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів з України з 15 травня. За даними турецьких авіакомпаній Turkish Airlines і Pegasus Airlines, вимоги щодо ПЛР-тестів, окрім мандрівників з України, також знімуть з авіапасажирів, які вилітають з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Ізраїлю, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.