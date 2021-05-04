У дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19

Щеплення проти коронавірусу роблять в Україні з 24 лютого

Щеплення проти коронавірусу роблять в Україні з 24 лютого

Найбільше доз вакцин ввели в Миколаївській області і Києві

У понеділок, 3 травня, в Україні зробили 919 щеплень проти коронавірусу. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Найбільше доз вакцин ввели в Миколаївській області (174) і Києві (157). Щеплення в понеділок робили в 15 регіонах країни.

Для більшості щеплень використали препарати від AstraZeneca – 460.

За даними РНБО упродовж останніх двох діб жодного щеплення проти коронавірусу не зробили у дев'яти областях: Львівській, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській, Херсонській, Івано-Франківській, Рівненській та Чернігівській.

2 травня в Україні ввели 177 доз вакцин, кампанію зі щеплення вели у трьох регіонах.

Від початку вакцинації проти коронавірусу у країні зробили 756 020 щеплень.

Обидві дози ввели 290 українцям, 245 із них – жителі Полтавської області.

Міністр охорони здоров'я повідомив, що вакцинацію в понеділок проводили 24 мобільні бригади і 30 пунктів вакцинації.





Станом на 3 травня в чергу на вакцинацію проти Covid-19 записалося 512 472 особи.

В Україні за минулу добу виявили 2472 нових випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.

До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.