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    У дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19

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    Щеплення проти коронавірусу роблять в Україні з 24 лютого<br /> <br /> - У дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19
    Щеплення проти коронавірусу роблять в Україні з 24 лютого

    Фото: AP/Evgeniy Maloletka

    Найбільше доз вакцин ввели в Миколаївській області і Києві

    У понеділок, 3 травня, в Україні зробили 919 щеплень проти коронавірусу. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Найбільше доз вакцин ввели в Миколаївській області (174) і Києві (157). Щеплення в понеділок робили в 15 регіонах країни.

    Для більшості щеплень використали препарати від AstraZeneca – 460.

    За даними РНБО упродовж останніх двох діб жодного щеплення проти коронавірусу не зробили у дев'яти областях: Львівській, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській, Херсонській, Івано-Франківській, Рівненській та Чернігівській.

    2 травня в Україні ввели 177 доз вакцин, кампанію зі щеплення вели у трьох регіонах.

    Від початку вакцинації проти коронавірусу у країні зробили 756 020 щеплень.

    Обидві дози ввели 290 українцям, 245 із них – жителі Полтавської області.

    Міністр охорони здоров'я повідомив, що вакцинацію в понеділок проводили 24 мобільні бригади і 30 пунктів вакцинації.



    Станом на 3 травня в чергу на вакцинацію проти Covid-19 записалося 512 472 особи.

    В Україні за минулу добу виявили 2472 нових випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.

    До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

    Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.

    Теги: міністр РНБО медицина Максим Степанов хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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