У дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19
Найбільше доз вакцин ввели в Миколаївській області і Києві
У понеділок, 3 травня, в Україні зробили 919 щеплень проти коронавірусу. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Найбільше доз вакцин ввели в Миколаївській області (174) і Києві (157). Щеплення в понеділок робили в 15 регіонах країни.
Для більшості щеплень використали препарати від AstraZeneca – 460.
За даними РНБО упродовж останніх двох діб жодного щеплення проти коронавірусу не зробили у дев'яти областях: Львівській, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській, Херсонській, Івано-Франківській, Рівненській та Чернігівській.
2 травня в Україні ввели 177 доз вакцин, кампанію зі щеплення вели у трьох регіонах.
Від початку вакцинації проти коронавірусу у країні зробили 756 020 щеплень.
Обидві дози ввели 290 українцям, 245 із них – жителі Полтавської області.
Міністр охорони здоров'я повідомив, що вакцинацію в понеділок проводили 24 мобільні бригади і 30 пунктів вакцинації.
Станом на 3 травня в чергу на вакцинацію проти Covid-19 записалося 512 472 особи.
В Україні за минулу добу виявили 2472 нових випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.
До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.
Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.