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    Туристична галузь Польщі назвала збитки від карантину

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    Певні сектори польської туристичної індустрії втратили до 99% прибутку - Туристична галузь Польщі назвала збитки від карантину
    Певні сектори польської туристичної індустрії втратили до 99% прибутку
    Фото з відкритих джерел

    Туроператори в сусідній країні втратили не менше 80% прибутку

    Через пандемію та повʼязані з нею обмежувальні заходи, втрати туристичної галузі Польщі можуть становити до 80%.

    «Середнє падіння виторгу в туристичній галузі становить приблизно 75-80%. Але ми не можемо теж забувати, що існують такі сектори у цій галузі, що зазнали збитків на рівні 99%. Насамперед це туристичні відвідини іноземців, а також вся галузь організації подій, тобто ярмарки, конгреси», – наводить слова голови Польської туристичної організації Рафала Шляхти Українська служба Польського радіо.

    На переконання голови Польської туристичної організації, цього року ситуація має поліпшитися. Йдеться і про урядову допомогу, і про те, що після закінчення епідемії поляки прагнутимуть відпочинку від коронавірусної дійсності.

    Як повідомлялося раніше, українці входять до лідерів серед країн, громадяни яких найчастіше відвідують Польщу з туристичною метою.

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    Теги: Польща туризм українці коронавірус
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