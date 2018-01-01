Туск закликав Земана до співпраці із ЄС

Голова Європейської Ради також висловив сподівання на те, що офіційна Прага буде й надалі відігравати конструктивну роль в рамках ЄС

Голова Європейської Ради Дональд Туск закликав переобраного 27 січня 2018 року президента Чехії Мілоша Земана до співпраці із ЄС. Дану заяву колишній очільник польського уряду зробив у офіційному привітанні із нагоди перемоги нинішнього очільника Чехії під час другого туру виборів. [READ_MORE] Дональд Туск також висловив сподівання на те, що



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Дональд Туск звернувся до Мілоша Земана

Голова Європейської Ради також висловив сподівання на те, що офіційна Прага буде й надалі відігравати конструктивну роль в рамках ЄС

Голова Європейської Ради Дональд Туск закликав переобраного 27 січня 2018 року президента Чехії Мілоша Земана до співпраці із ЄС. Дану заяву колишній очільник польського уряду зробив у офіційному привітанні із нагоди перемоги нинішнього очільника Чехії під час другого туру виборів.

Дональд Туск також висловив сподівання на те, що офіційна Прага буде продовжувати відігравати активну і конструктивну роль в рамках ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Окрім того очільник Європейської Ради в листі-привітанні наголосив на тому, що перебуваючи із грудня 2014 року на цій посаді, він намагався краще відповідати в своїй політиці на ті речі, які турбують громадян ЄС. В цьому побачили алюзію в тому числі і на протиріччя щодо загальноєвропейського підходу до проблеми біженців, чим активно спекулював Мілош Земан під час передвиборчої кампанії. Речник Європейської Ради у відповідь на запитання про те, чи перемога євроскептика у рамках президентських перегонів в Чехії турбує офіційний Брюссель, заявив про те, що ЄС поважає результати виборів і переобрання Земана їх не турбує.

Окремо в понеділок очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зустрінеться із прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем у Брюсселі. Керівник партії ANO, після вотуму недовіри від парламенту країни, вдруге отримав мандат від Мілоша Земана на формування уряду.