Бабіш продовжить переговори щодо формування нового складу уряду Чехії

Щонайменше три партії готові підтримати лідера ANO

У понеділок, 29 січня, очільник чеського уряду Андрей Бабіш заявив, що продовжить переговори із трьома партіями щодо формування коаліційного уряду. Перемога 17 січня на виборах президента Мілоша Земана, який вдруге надав мандат Андрею Бабішу на формування уряду, дає більше часу для переговорів. На сьогодні Соціал-демократична партія Чехії (CSSD),



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Андрей Бабіш

Щонайменше три партії готові підтримати лідера ANO

У понеділок, 29 січня, очільник чеського уряду Андрей Бабіш заявив, що продовжить переговори із трьома партіями щодо формування коаліційного уряду.

Перемога 17 січня на виборах президента Мілоша Земана, який вдруге надав мандат Андрею Бабішу на формування уряду, дає більше часу для переговорів.

На сьогодні Соціал-демократична партія Чехії (CSSD), Комуністична партія Чехії і Моравії (KSCM) і Партія свободи і прямої демократії (SPD) заявили про можливість приєднання до коаліційного уряду або готовність підтримувати уряд меншості Андрея Бабіша. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Керівник партії ANO, яка перемогла на виборах до парламенту Чехії в жовтні 2017 року, заявив про те, що він вестиме переговори із усіма трьома партіями. При цьому у випадку із CSSD необхідно буде дочекатися з’їзду партії в лютому 2018 року, щоб дізнатися, хто саме представляє партію. KSCM зі свого боку заявила про те, що готова підтримати уряд в обмін на включення частини їх обіцянок до програми роботи виконавчої влади. Зі свого боку CSSD і SPD відмовляються підтримувати уряд, якщо в його складі будуть особи, проти яких висунуті обвинувачення. Мова йде про самого Андрея Бабіша, щодо якого є звинувачення в отриманні допомоги із фондів ЄС. У свою чергу Бабіш заявив про те, що не готовий бачити в уряді і працювати разом із очільником CSSD Міланом Хочаньцем, зважаючи на попередній досвід роботи.

Як повідомляв «Главком», чинний глава Чехії Мілош Земан після підрахунку 100% голосів здобував перемогу у другому турі із 51,36%.

Нагадаємо, парламент Чехії у вівторок, 16 січня, висловив недовіру уряду країни. Прем'єр-міністр Андрей Бабіш, затверджений на своєму посту 13 грудня 2017 року як очільник уряду меншості, заручився підтримкою лише 78 депутатів. 116 проголосували проти, шість утрималися.

17 січня уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша подав у відставку.

19 січня нижня палата парламенту Чехії зняла недоторканність із прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша.