«Тут обов'язково з'явиться Музей Революції Гідності». Зеленський дав обіцянку на Алеї Героїв Небесної сотні



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Зеленський заявив, що розслідування справ Майдану необхідно продовжувати

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська беруть участь у заходах до Дня Гідності та Свободи.

Зокрема, президент заявив: «Тут обов'язково з'явиться Музей Революції Гідності. Але музею не достатньо».

Зеленський додав, що потрібно перш за все розслідувати усі злочини Майдану.

Також Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська поставили свічки перед хрестом, поставленим у центрі Києва в пам'ять про загиблих під час Революції Гідності на початку 2014 року.

Володимир Зеленський під звук дзвонів поклонився пам’яті загиблих.

Президенту показали ділянку, де на понад 1 гектарі планують збудувати Меморіальний музей.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочались перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Попрання законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.

До Дня Гідності та Свободи в Києві протягом листопада відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи.