У 2018 році Україна видала іноземцям вдвічі більше посвідок на тимчасове проживання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі, щоб отримати дозвіл на імміграцію та у подальшому - посвідку на постійне проживання, іноземцям необхідно здійснити інвестицію в економіку України на суму не менше 100 тис. доларів

Минулого року кількість виданих Державною міграційною службою посвідок на тимчасове проживання іноземців зросла майже удвічі порівняно з попереднім роком, і склала 64 067 проти 33 534 минулого року. Про це розповіла з посиланням на дані Державної міграційної служби аналітик ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька під час брифінгу в прес-центрі «Главком».

«У 2018 році різко – на 30 тисяч - зросла кількість виданих посвідок на тимчасове проживання, при тому, що раніше, з 2015 року, спостерігалося стале, але значно менше зростання – від 3 до 6 тисяч на рік», - говорить Кульчицька.

За її словами, це пов’язано одразу з кількома факторами.

«По-перше, з переходом на біометричні посвідки, через що, починаючи з літа, старі посвідки не подовжували, а видавали замість них нові. По-друге, зі скороченням терміну процедури видачі посвідки до 15 робочих днів, що, ймовірно, дозволило обробити більшу кількість заявок. І лише по-третє, це спрощення процедури працевлаштування та продовження тенденції зростання минулих років. Тобто іноземців насправді не стало вдвічі більше, і ця статистика не означає різкого зростання популярності України, але певною мірою може бути пов’язана з покращенням сервісу для іноземців – посвідки стали видавати швидше, і вони стали більш захищеними», - пояснила експерт.

Водночас, хоча в Україні за останні роки було ухвалено кілька позитивних змін щодо короткотермінового перебування іноземців, в інших сферах виразного ефекту не спостерігається.

Кульчицька зауважує, що законодавчі новели не торкнулись питань формування квоти на імміграцію, оформлення дозволів на імміграцію та посвідок на постійне проживання, що підтверджується відносно сталими низькими показниками надання цих послуг у 2015-2018 роках. Так само не мали суттєвого ефекту зміни до порядку набуття громадянства військовослужбовцями-іноземцями.

До того ж, зміни до законодавства у короткостроковій перспективі не вплинули на показники імміграції в Україну іноземних інвесторів. Наразі, щоб отримати дозвіл на імміграцію та у подальшому - посвідку на постійне проживання, іноземцям необхідно здійснити інвестицію в економіку України на суму не менше 100 тис. доларів. У 2016 році у рамках цієї процедури дозволи на імміграцію отримали 12 осіб, у 2017 р. - 13, а у 2018 – всього 9 іноземних інвесторів.

Переглянути запис прес-конференції