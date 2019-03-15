У РФ «весняне загострення»: в Москві вирішили, що Україна і ЄС мають заплатити за Крим



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Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін

За словами очільника Держдуми, Україна обійшлася з Кримом «дуже непорядно»

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від «руйнівної політики».

Про це він сказав в п'ятницю в окупованому Сімферополі, передає російський «Інтерфакс».

За його словами, Україна обійшлася з Кримом «дуже непорядно».

«Порушені основоположні права громадян, право на мову, право на освіту на своїй рідній мові, зруйнувала економіку Криму і Севастополя; фактично анексія», - сказав Володін.

Він зазначив, що необхідно доручити профільним комітетам Держдуми проаналізувати, порахувати, «скільки втратила економіка Криму» через Україну.

«Через наші парламентські структури, європейські структури ми з вами візьмемо і зобов'яжемо Україну компенсувати те, що втратив Крим за ці 25 років», - заявив спікер Держдуми, підкресливши, що цим варто зайнятися невідкладно.

Також, на його думку, треба вивчити питання про «відповідальність Євросоюзу за соціально-економічне становище Криму».

«Що стосується грошей, треба порахувати, скільки Україна заборгувала, а так як їх ще Євросоюз підтримує, то борги на Євросоюз перейдуть», - заявив Володін.

Він додав, що в цьому питанні не потрібно бути скромним і входити в положення всіх.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія «включила» Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі».

Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії, просто анексувавши його. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Зазначимо, що сьогодні о 16:00 за Києвом відбудеться спецзасідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в окупованому Криму.

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