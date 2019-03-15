У ЄС минулого року поменшало прохачів притулку з України



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У 2018 році 8490 українців попросили про притулок у країнах ЄС

У Польщі, від представників влади якої звучали заяви про нібито сотні тисяч біженців з України, лідерами за кількістю клопотань про притулок залишаються росіяни - 1600 заяв, що складає 67% від усіх

Минулого року про притулок у ЄС попросили майже 8,5 тисяч українців, що менше порівняно з попередніми роками.

Такими є оприлюднені 14 березня дані Євростату.

Так, 2018 року 8490 українців попросили про притулок у країнах ЄС. Для порівняння: 2017 року притулку в ЄС просили 8945 осіб, 2016 року - понад 11 тисяч українців, 2015-го – майже 21 тисяча, у 2014-го – 13,5 тисяч.

Є країни, де кількість прохачів притулку з України є відносно високою, однак значно нижчою за кількість заявників з інших країн.

Зокрема про притулок в Італії торік просили 2485 українців. Далі йдуть: Іспанія – у цій країні притулку просили 1880 осіб, Німеччина з 1060 клопотаннями від українців та Франція - 725 заяв.

У Польщі, від представників влади якої звучали заяви про нібито сотні тисяч біженців з України, лідерами за кількістю клопотань про притулок залишаються росіяни - 1600 заяв, що складає 67% від усіх.

Висока частка клопотань про притулок від українців спостерігається у Чехії, де громадяни України просили про притулок частіше за вихідців з будь-якої іншої країни (280 осіб, або 21% від загальної кількості прохачів притулку), Португалії (135 осіб, або 11%), Естонії, де про притулок просили 15 українців, що складає 17% від загальної кількості прохачів, та Польщі - 225 заяв (9%).