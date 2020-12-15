У 2020 році в усьому світі заарештували рекордну кількість журналістів

Станом на 1 грудня у в'язниці перебувало щонайменше 274 журналіста, тоді як торік таких було 250 осіб

У 2020 році в тюремному ув'язненні опинилася рекордна за весь час кількість журналістів. Це зокрема трапилося через спроби урядів різних країн обмежувати висвітлення пандемії коронавірусу чи масових протестів. Про це заявив Комітет із захисту журналістів (CPJ), пише Reuters.

«Це шокує і жахливо, що ми бачимо рекордну кількість журналістів, ув'язнених у розпал глобальної пандемії», – сказав виконавчий директор CPJ Джоел Саймон.

Станом на 1 грудня у в'язниці перебувало щонайменше 274 журналіста, тоді як торік таких було 250 осіб.

За даними CPJ, причиною багатьох арештів представників ЗМІ стали протести і політична напруженість. Більшість з випадків тюремного ув'язнення журналістів припадає на Китай, Туреччину, Єгипет і Саудівську Аравію.

На тлі пандемії Covid-19 авторитарні лідери намагалися встановити контроль над способом висвітлення новин, заарештовуючи журналістів.

Також повідомляється, що щонайменше два журналісти померли від хвороби в ув'язненні. У 2020 році 34 журналіста у світі були ув'язнені за «неправдиві новини». Торік це був 31 працівник ЗМІ.

Країни, в яких зафіксували значне зростання кількості ув'язнених журналістів, включають Білорусь, де переобрання президента викликало масові протести, і Ефіопію, де політичні заворушення призвели до збройного конфлікту.

Звіт показав, що дві третини журналістів у в'язницях були звинувачені в антидержавних злочинах, таких як тероризм або членство в заборонених групах, в той час як майже в 20% випадків причина звинувачень зазначена не була.

Нагадаємо, в 2020 році у світі при виконанні своїх обов’язків вбили 42 журналістів. Це трапилося в Мексиці, Пакистані, Афганістані, Індії, Іраку, Нігерії, Філіппінах тощо.

Зазначимо, що за три місяці осені 2020 року трапилося 25 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів. Загалом від початку 2020-го року зафіксовано 74 таких інцидентів.