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    У світі

    Султанат, у якому відпочивав Зеленський, скасовує заборону на вʼїзд з вівторка

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    Оман вважається привабливим туристичним місцем для зимового відпочинку - Султанат, у якому відпочивав Зеленський, скасовує заборону на вʼїзд з вівторка
    Оман вважається привабливим туристичним місцем для зимового відпочинку
    Фото з відкритих джерел

    Для відвідання Оману достатньо буде передʼявити ПЛР-тест

    Султанат Оман оголосив про рішення відкрити з 29 грудня кордони, тимчасово закриті на початку тижня через повідомлення про новий штам коронавірусу.

    Як повідомляє Oman Observer, заборона на вʼїзд до країни скасовується з 12:00 у вівторок. Наголошується, що для в'їзду в країну туристам необхідно буде пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну. Ще один тест буде зроблено після прибуття в будь-який із прикордонних пунктів в'їзду.

    Також умовою є наявність медичної страховки, що покриває лікування у разі зараження Covid-19.

    27 грудня в Омані стартувала кампанія з імунізації. Щеплення від коронавірусу почали робити у спеціалізованій поліклініці Аль Зеб у неділю. Міністр охорони здоров’я Оману був першим, хто отримав вакцину від Covid-19.

    Як повідомлялося раніше, 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

    Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

    9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті.

    Теги: щеплення Оман коронавірус
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