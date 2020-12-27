Султанат, у якому відпочивав Зеленський, скасовує заборону на вʼїзд з вівторка

Для відвідання Оману достатньо буде передʼявити ПЛР-тест

Султанат Оман оголосив про рішення відкрити з 29 грудня кордони, тимчасово закриті на початку тижня через повідомлення про новий штам коронавірусу.

Як повідомляє Oman Observer, заборона на вʼїзд до країни скасовується з 12:00 у вівторок. Наголошується, що для в'їзду в країну туристам необхідно буде пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну. Ще один тест буде зроблено після прибуття в будь-який із прикордонних пунктів в'їзду.

Також умовою є наявність медичної страховки, що покриває лікування у разі зараження Covid-19.

27 грудня в Омані стартувала кампанія з імунізації. Щеплення від коронавірусу почали робити у спеціалізованій поліклініці Аль Зеб у неділю. Міністр охорони здоров’я Оману був першим, хто отримав вакцину від Covid-19.

Як повідомлялося раніше, 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті.