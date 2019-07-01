Синоптики зробили прогноз, якою буде погода в липні



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Липень - найтепліший місяць року в Україні з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами і спекотними посушливими періодами

У липні середня місячна температура в Україні складе 20-24,5 градусів тепла. Це на 1,1-2,5 градусів вище від середніх багаторічних значень, повідомляє Укргідрометцентр в понеділок, 1 липня.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 40-105 мм, в Карпатському регіоні 108-195 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Зазначається, що липень - найтепліший місяць року в Україні з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами і спекотними посушливими періодами.

У липні середня місячна температура повітря становить 17-22 градусів, на півдні до 24 градусів, в гірських районах 11-16 градусів. Абсолютний максимум температури повітря 31-39,7 градусів, в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41 градусів, в гірських районах 24-30 градусів. Абсолютний мінімум температури 2-11 градусів тепла, в Карпатах 0-1 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській і Хмельницькій 103-184 мм, на півдні країни місцями 29-47 мм.

Нагадаємо, після доволі прохолодних останніх днів червня, липень відновив спеку в Україні.