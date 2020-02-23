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    У світі

    У Багдаді прогриміли сім вибухів, є постраждалі

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    На місці терактів працюють співробітники спеціальних служб - У Багдаді прогриміли сім вибухів, є постраждалі
    На місці терактів працюють співробітники спеціальних служб
    Архівне фото

    Вибухівка спрацювала в різних районах столиці Іраку

    У столиці Іраку Багдаді в суботу, 22 лютого, сталася низка вибухів, в результаті чого поранення дістали щонайменше 17 осіб.

    Про це повідомляє Sky News Arabia.

    «Щонайменше 17 людей дістали поранення в результаті вибухів», - заявив кореспондент інформагентства.

    Наголошується, що вибухівка спрацювала в різних районах Багдада. Було приведено у дію сім вибухових пристроїв.

    На місці терактів працюють співробітники спеціальних служб. Відповідальність за вибухи поки не взяло на себе жодне угруповання.

    Як відомо, у середині лютого посольство США в Іраку обстріляли ракетами.

    Нагадаємо, в «зеленій зоні» Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, 26 січня впали п'ять ракет, одна з яких – на території посольства США.

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