У Багдаді прогриміли сім вибухів, є постраждалі



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На місці терактів працюють співробітники спеціальних служб Архівне фото

Вибухівка спрацювала в різних районах столиці Іраку

У столиці Іраку Багдаді в суботу, 22 лютого, сталася низка вибухів, в результаті чого поранення дістали щонайменше 17 осіб.

Про це повідомляє Sky News Arabia.

«Щонайменше 17 людей дістали поранення в результаті вибухів», - заявив кореспондент інформагентства.

Наголошується, що вибухівка спрацювала в різних районах Багдада. Було приведено у дію сім вибухових пристроїв.

На місці терактів працюють співробітники спеціальних служб. Відповідальність за вибухи поки не взяло на себе жодне угруповання.

Як відомо, у середині лютого посольство США в Іраку обстріляли ракетами.

Нагадаємо, в «зеленій зоні» Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, 26 січня впали п'ять ракет, одна з яких – на території посольства США.