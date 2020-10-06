У «Батьківщині» вимагають термінового виділення коштів на доплати столичним медикам



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Алла Шлапак зазначила, що лікарі стали заручниками недолугої реформи попереднього очільника МОЗ та непрофесійних дій чинної влади

Лікарі та медичний персонал, які працюють на передовій – не захищені та отримують мізерні зарплати, – зазначила Шлапак

На сьогодні діагноз у сфері медицини – абсолютна відірваність чиновників і політиків від реальної ситуації. Про це заявила кандидат в депутати Київради від «Батьківщини» Алла Шлапак у Відкритому штабі партії під час брифінгу, передає пресслужба.

«Сьогодні столиця потребує термінового виділення коштів з фонду по протидії ковіду на доплати медикам, на організацію мобільних лабораторій для безкоштовного тестування, на покращення матеріально-технічної бази лікарень, які лікують Covid-19», – зазначила вона.

Шлапак підкреслила, що саме «батьківщинівці» стали ініціаторами запровадження страхування медиків під час виконання професійних обов’язків в Києві.

«Це вкрай необхідна норма! Ми переконані, що столиця має запровадити додатковий муніципальний медичний пакет додаткових послуг для киян коштом міського бюджету. Має бути відновлена програма підготовки медичних кадрів для столичної медицини. Безумовно, вибори – виклики і загрози, наша партія захистить своїх членів комісій і спостерігачів, але це має бути зроблено за бюджетні кошти», – додала вона.

Нагадаємо, що МОЗ збільшить тариф на надання екстреної медичної допомоги.

До слова, понад 670 млн грн направили на зарплатні лікарям.