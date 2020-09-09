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    Думки вголос

    Німецьким лікарям потрібно прислати за Путіним санітарний літак

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Німецьким лікарям потрібно прислати за Путіним санітарний літак

    Пацієнт особливо небезпечний для оточуючих

    Мовою оригіналу

    Пришлите за ним санитарный самолет!

    Навальный провел в коме 18 дней, а Путин правит, не приходя сознание, уже больше 18 лет. Он отравился ядом авторитарной власти и ушел в мир собственных маниакальных иллюзий. В этом мире он победил в Великой отечественной войне, поделил Европу с Черчиллем и Рузвельтом в Ялте, жестким дзюдоистким захватом остановил Хрущева, передающего Украине сакральный Крым, отменил Беловежское соглашение о роспуске СССР, подхватил и спас Россию, выпавшую из рук пьяного Ельцина.

    Его мир окружают враги: в Киеве сидят нацисты, в Европе - гомосексуалисты, в США –организаторы мирового заговора. Они покушаются на его власть, природные ресурсы, сексуальную ориентацию и биоматериалы. И даже в родной Москве еще недавно были их агенты: Политковская, Немцов, Навальный. Теперь Путину стало легче дышать.

    Затаившиеся враги еще остались, но он и их выведет на чистую воду. Новичка на всех хватит.

    Дорогие немецкие врачи, пришлите, пожалуйста, за Путиным санитарный самолет и увезите в свою самую надежную клинику Шарите. Только покрепче привяжите к койке. Пациент особо опасен для окружающих.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія Путін путінський режим літак
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