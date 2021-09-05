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    ICAO анонсувала презентацію доповіді щодо примусової посадки літака Ryanair в Мінську

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    Міжнародна організація цивільної авіації представить доповідь про примусову посадку літака Ryanair та затримання журналіста Протасевича - ICAO анонсувала презентацію доповіді щодо примусової посадки літака Ryanair в Мінську

    Міжнародна організація цивільної авіації представить доповідь про примусову посадку літака Ryanair та затримання журналіста Протасевича

    Фото з відкритих джерел

    Міжнародні експерти приїжджали до Мінська для розслідування інциденту

    Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) оприлюднить результати розслідування примусової посадки літака з журналістом Романом Протасевичем у Мінську. Про це повідомляє DW.

    Міжнародна організація цивільної авіації представить доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича у листопаді.

    Експерти організації приїжджали до Мінська для розслідування інциденту, після якого польоти над білоруською територією припинили більшість світових перевізників. Брюссель запровадив заборону для білоруських авіакомпаній на польоти в повітряному просторі ЄС.

    23 травня літак авіакомпанії Ryanair летів з Афін до Вільнюса. Лайнер здійснив екстрену посадку в мінському аеропорту після повідомлення про мінування літака. Воно виявилося неправдивим. Керівництво Ryanair пізніше повідомило, що мінські диспетчери обманом не дали приземлитися літаку в країнах Балтії або Польщі.

    На літака борту були Роман Протасевич та його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після того, як літак приземлився в аеропорту, їх затримали.

    За іншими даними, влада Білорусі змусила літак сісти в Мінську, погрожуючи йому винищувачем, а операція була санкціонована особисто самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

    Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) – спеціалізована установа ООН. Організація спостерігає за безпекою польотів і стежить за безпекою роботи міжнародних аеропортів та їхніх служб.

    Нагадаємо, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

    Як повідомлялося, білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт.

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    Теги: Білорусь ЄС ООН лайнер арешт літак Брюссель розслідування Ryanair журналіст Роман Протасевич
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    ICAO анонсувала презентацію доповіді щодо примусової посадки літака Ryanair в Мінську