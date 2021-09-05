ICAO анонсувала презентацію доповіді щодо примусової посадки літака Ryanair в Мінську
Міжнародна організація цивільної авіації представить доповідь про примусову посадку літака Ryanair та затримання журналіста Протасевича
Міжнародні експерти приїжджали до Мінська для розслідування інциденту
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) оприлюднить результати розслідування примусової посадки літака з журналістом Романом Протасевичем у Мінську. Про це повідомляє DW.
Міжнародна організація цивільної авіації представить доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича у листопаді.
Експерти організації приїжджали до Мінська для розслідування інциденту, після якого польоти над білоруською територією припинили більшість світових перевізників. Брюссель запровадив заборону для білоруських авіакомпаній на польоти в повітряному просторі ЄС.
23 травня літак авіакомпанії Ryanair летів з Афін до Вільнюса. Лайнер здійснив екстрену посадку в мінському аеропорту після повідомлення про мінування літака. Воно виявилося неправдивим. Керівництво Ryanair пізніше повідомило, що мінські диспетчери обманом не дали приземлитися літаку в країнах Балтії або Польщі.
На літака борту були Роман Протасевич та його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після того, як літак приземлився в аеропорту, їх затримали.
За іншими даними, влада Білорусі змусила літак сісти в Мінську, погрожуючи йому винищувачем, а операція була санкціонована особисто самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.
Нагадаємо, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.
Як повідомлялося, білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт.