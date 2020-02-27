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    У столичній мерії стверджують, що евакуйоване авто можна повернути за допомогою мобільного додатку

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    Водії можуть сплатити штраф через телефон та забрати авто, - мерія - У столичній мерії стверджують, що евакуйоване авто можна повернути за допомогою мобільного додатку
    Водії можуть сплатити штраф через телефон та забрати авто, - мерія

    У новій версії додатку від Kyiv Smart City є функція повернення авто, яке забрав евакуатор, – КМДА

    У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації стверджують, що відтепер евакуйоване авто можна повернути за допомогою мобільного додатку. Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.

    «Відтепер у новій версії додатку від Kyiv Smart City є функція повернення авто, що забрав евакуатор. Оновлення, яке всі так довго чекали! Вперше в київській історії повернути авто можна у кілька кліків. Жодних нудних черг у кількох інстанціях, ніяких нервів та втрачених годин життя», – обіцяють у столичній мерії.

    Водії можуть сплатити штраф через телефон та забрати авто. До того ж, після оновлення додаток підтримує функції Touch ID та Face ID.

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    Завантажити та оновити додаток можна за посиланням: http://app.kyivcity.gov.ua/start.

    Нагадаємо, вчора, 26 лютого, у Києві біля популярного ТЦ на лівому березі евакуювали машини.

    телефон машини штраф КМДА Kyiv Smart City
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