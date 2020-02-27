У столичній мерії стверджують, що евакуйоване авто можна повернути за допомогою мобільного додатку



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Водії можуть сплатити штраф через телефон та забрати авто, - мерія

У новій версії додатку від Kyiv Smart City є функція повернення авто, яке забрав евакуатор, – КМДА

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації стверджують, що відтепер евакуйоване авто можна повернути за допомогою мобільного додатку. Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.

«Відтепер у новій версії додатку від Kyiv Smart City є функція повернення авто, що забрав евакуатор. Оновлення, яке всі так довго чекали! Вперше в київській історії повернути авто можна у кілька кліків. Жодних нудних черг у кількох інстанціях, ніяких нервів та втрачених годин життя», – обіцяють у столичній мерії.

Водії можуть сплатити штраф через телефон та забрати авто. До того ж, після оновлення додаток підтримує функції Touch ID та Face ID.

Завантажити та оновити додаток можна за посиланням: http://app.kyivcity.gov.ua/start.

Нагадаємо, вчора, 26 лютого, у Києві біля популярного ТЦ на лівому березі евакуювали машини.