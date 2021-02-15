Зимова казка. У Бердянську набережна повністю покрилася льодом (фото)

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання

12 лютого у Запоріжжі та області погіршилася погода

Арктичний циклон, що вирує у Запорізькій області, повністю закував узбережжя у лід. Набережна в Бердянську після шторму вкрилася суцільною льодовою кіркою. Відповідні світлини опублікувала фотографиня Tanya Cheremysina на своїй сторінці в Facebook.

«Ех, рано я в січні із зимою прощалася», – лаконічно прокоментувала свої світлини жінка.

Із 12 лютого у Запоріжжі та області відбулося сильне погіршення погодних умов. Були дощ та сніг, а також шквальний вітер. У понеділок, 15 лютого, в Запоріжжі й на території області на дорогах збережеться ожеледиця. Така погода відповідає першому рівню небезпеки.

Рятувальники у Запоріжькій області продовжують надавати допомогу водіям на автошляхах. Вони нагадують, що при інтенсивних опадах на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. У середу, 17 лютого, очікується невелике потепління вдень, суттєві морози збережуться лише на півночі країни.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.