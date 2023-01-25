У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину

Регулярні пасажирські рейси не виконуватимуться через страйк

Аеропорт Берліна скасував усі призначені на 25 січня рейси через страйк німецької профспілки Verdi. За даними агентства Bloomberg, скасовано близько 300 рейсів, подібне рішення торкнеться понад 35 тис. пасажирів. Про це повідомляє сайт zeit.de.

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В аеропорту Берлін-Бранденбург зараз відбувається страйк співробітників служб наземного обслуговування літаків та авіаційної безпеки. Профспілка Verdi ще у понеділок оголосила про запланований страйк, який триватиме з 3:30 до 23:59 години 25 січня. В аеропорту заздалегідь попередили пасажирів про необхідність коригувати свої плани на мандрівки.

«Пасажири мають очікувати на серйозні затримки та скасування рейсів. Ми робимо все можливе, щоб звести до мінімуму незручності для наших клієнтів. Пасажири мають можливість перебронювати свій рейс або отримати відшкодування», – повідомили в аеропорту. За потреби, пасажирам надається проживання в готелі та харчування.

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Страйк має домогтися дотримання умов понад 6000 співробітників авіаційної галузі, 1500 з яких мають намір звільнитися. Представники аеропорту вимагають триваліших трудових контрактів та підвищення заробітної плати на 500 євро. Колективні переговори у цьому питанні поки що не увінчалися успіхом.

Передбачається, що регулярні пасажирські рейси не виконуватимуться. Національна асоціація аеропортів (ADV) оцінила цей страйк як невиправданий і позбавлений підстав.

«Весь регіон буде відрізаний від міжнародного повітряного сполучення протягом дня», – прокоментував глава ADV Ральф Бейзел.

Нагадаємо, за правилами ЄС, компенсацію у 600 євро за затримку чи скасування рейсу пасажири отримують у разі, якщо відповідальність несе авіакомпанія, а не аеропорт.