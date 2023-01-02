Сирія заявила, що Ізраїль атакував аеропорт Дамаска

Армія оборони Ізраїлю не коментувала цю інформацію

Сирійська армія заявила сьогодні, 2 грудня, що в результаті ракетного удару Ізраїлю на певний час було виведено з ладу міжнародний аеропорт Дамаска. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що ракети влучили в аеропорт о 2 годині ночі за місцевим часом. Вони нібито були випущені з боку Тиверіадського озера в Ізраїлі.

В сирійській армії заявили, що ракети також вразили цілі на півдні Дамаска, убивши двох військовослужбовців сирійських збройних сил і завдавши певної шкоди.

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Міністерство транспорту Сирії зазначило, що працівники прибрали уламки ракет, тому рейси відновляться до 9:00 за місцевим часом.

Армія оборони Ізраїлю не коментувала цю інформацію.

Як зазначається, торік Ізраїль посилив удари по аеропортах Дамаска, щоб перешкодити зростаючому використанню Тегераном повітряних ліній постачання для доставки зброї союзникам у Сирії та Лівані, включаючи Хезболлу.

У червні Сирія призупинила польоти з та до аеропорту Дамаска майже на два тижні після того, як ізраїльські удари завдали значної шкоди інфраструктурі, включаючи злітно-посадкову смугу та термінал.

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Як раніше повідомлялося, що Ізраїль підвищив свою готовність до нападу на Іран. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц послався на підготовку військових до нанесення ударів по ядерних об'єктах

Раніше повідомлялося, Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові.