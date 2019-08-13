У Білій Церкві через банду, яка діяла декілька років, поміняли керівника поліції



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Нового керівника поліції Білоцерківського району представили колективу

Новим керівником поліції Білоцерківщини став екс-заступник керівника карного розшуку обласного управління поліції Черкащини Сергій Ждан

Начальник Головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов 13 серпня представив нового керівника поліції Білоцерківського району. Ним став екс-заступник керівника карного розшуку обласного управління поліції Черкащини Сергій Ждан.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Київській області

Як зазначив Нєбитов, до підбору кандидатури на цю посаду керівництво Національної поліції України поставилось дуже відповідально. Головним критерієм була незаплямована репутація правоохоронця.

За словами керівника обласної поліції, Сергій Ждан - чесний офіцер, який за час своєї служби не заплямив чесне ім’я правоохоронця, і саме з таким керівником особовому складу Білоцерківського відділу поліції вдасться покращити результати роботи.

Новим керівником поліції Білоцерківщини став Сергій Ждан (крайній справа на фото)

«Але найголовніше - це наблизитись до громади. Байдужість до людей і нереагування на повідомлення - це злочин! І цей негатив буде викоренений із поліції», - наголосив Нєбитов.

Як повідомляє gazeta.ua, Нєбитов заявив, що керівництво поліції району змінили через те, що у Білій Церкві у липні затримали банду, яка декілька років тероризувала місцевих бізнесменів.

Нагадаємо, наприкінці липня у Білій Церкві на Київщині правоохоронці затримали групу зловмисників із 12 осіб, які займалися тиском на бізнес шляхом вимагання, залякування та побиття людей.

27 липня правоохоронці провели понад 50 санкціонованих обшуків. Було затримано 12 осіб – організатора злочинного угруповання та його найближчих поплічників.

В ході слідства встановлено, що злочинне угруповання на території регіону було створено ще у 2016 році.